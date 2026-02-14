Manisa Barajları Yağışlarla Dolduruldu - Son Dakika
Manisa Barajları Yağışlarla Dolduruldu

14.02.2026 11:36
Manisa'daki barajların doluluk oranları, ocak ve şubat aylarındaki yağışlarla artış gösterdi.

Manisa'da yeni yıla bazıları tamamen boş, bazıları ise düşük doluluk oranlarıyla giren barajlar, ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışlarla dolmaya başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 30 Aralık itibarıyla su kalmayan Gediz Nehri üzerinde enerji üretimi, taşkın koruma ve tarımsal sulama amacıyla kurulan Salihli'deki Demirköprü ile İzmir'e içme suyu sağlayan Gördes barajlarında doluluk yüzde 12'nin üzerine çıktı.

Yeni yıla susuz giren barajlardan Sarıgöl ile Afşar'da ise yüzde 39 doluluk kaydedildi.

Soma'da 30 Aralık'ta yüzde 21 doluluk oranına sahip olan Sevişler Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 47'ye yükseldi.

Gördes'te tarımsal sulama amacıyla yapılan Güneşli Barajı'nda 30 Aralık'ta yüzde 51 olan doluluk oranı yüzde 97'ye çıktı.

Demirci ilçesinde kışa susuz giren Güveli, Kuzuköy ve Kılavuzlar tarımsal sulama göletleri de tamamen doldu.

Gediz Nehri akmaya, Marmara Gölü su tutmaya başladı

Ağustos ayında bazı bölümleri kuruyan Gediz Nehri de yağışların ardından yoğun şekilde akmaya başladı. Salihli, Turgutlu, Ahmetli ve Şehzadeler ilçesi geçişlerinde yer yer taşkınlara yol açan nehir, debisindeki artışla çevresindeki tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Kuraklık ve kaçak sulamaların etkisiyle 2021 yılında tamamen kuruyan Salihli ile Gölmarmara arasındaki Marmara Gölü de beslendiği derelerin yeniden akmaya başlamasıyla su tutmaya başladı.

Dronla havadan görüntülenen gölün bazı bölümlerinde su birikintileri oluştuğu gözlendi.

Yağışlar çiftçiyi umutlandırdı

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa'nın uzun süredir su sıkıntısı yaşadığını belirterek, yağışların ardından barajlar ve yer altı su seviyelerinde toparlanma görüldüğünü ifade etti.

Bazı tarım alanlarının da sular altında kaldığına dikkati çeken Altındağ, şunları kaydetti:

"Yağışlar çiftçilerimiz açısından iyi ama taşkınlardan zarar gören çiftçilerimiz de var. Küçük barajlarımız ve göletlerimiz tamamen doldu, Salihli'deki Demirköprü Barajı var en büyüğü, orada da güzel gelişmeler var, ileride inşallah o da doluluğa ulaşır. Taşkınların bir yandan zarara neden oluyor tabii ama bir yandan yer altı suları da doluyor. Bu sene verimli gidiyor, inşallah bundan sonrası da afetsiz bir şekilde devam eder."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Manisa, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

