Manisa Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına Gıda Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına Gıda Desteği

Manisa Belediyesi\'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına Gıda Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına yönelik gıda paketleri dağıtmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine glütensiz ve düşük proteinli ürünler, iki ayda bir düzenli olarak ulaştırılacak.

19.12.2024 15:53  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına özel gıda desteğine başladı. Glütensiz ve düşük proteinli gıda paketleri, başvurular onaylandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine iki ayda bir düzenli olarak ulaştırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çölyaklı vatandaşlar için glütensiz, Fenilketonüri hastaları için ise düşük proteinli gıda paketleri dağıtılmaya başlandı.

Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki sosyal yardım modülünden başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek. Başvuru sırasında "düşük proteinli" veya "glütensiz gıda paketi" seçeneğini işaretleyen vatandaşlara ekipler tarafından bilgi verilerek, paketler teslim edilecek. İhtiyaç sahipleri, iki ayda bir düzenli olarak bu desteği alabilecek. Vatandaşların desteğe sadece bir kez başvuru yapmaları yeterli olacak.

Çocuğu Çölyaklı olan Nalan Gürçay, glütensiz beslenmenin başlangıçta zorlayıcı olduğunu ancak zamanla alıştıklarını belirtti. Gürçay, "Başkanımıza bu yardımları için çok teşekkür ederiz. Glütensiz ürünler bulmak zor ve bulunsa bile fiyatları çok pahalı. Bu destek bizim için çok kıymetli" dedi.

Fenilketonüri hastası oğlu Ahmet Aras Aşan için düşük proteinli beslenme düzenini sürdüren Arzu Aşan ise günlük hayatlarında yaşadıkları zorluklara değindi. Aşan, "Oğlum sadece sebze ve meyve tüketebiliyor. Ürünleri genelde internet üzerinden alıyoruz ve hem pahalı hem de ulaşılması zor. Başkanımızın bu yardımı sayesinde çok mutlu olduk. Kutu ağırdı, içinde çok güzel ürünler olduğuna eminim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Manisa Belediyesi, Fenilketonüri, Yerel Yönetim, Engelliler, Güncel, Manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına Gıda Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:26:53. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına Gıda Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.