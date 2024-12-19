Manisa Belediyesi\'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına Gıda Desteği

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına özel gıda desteğine başladı. Glütensiz ve düşük proteinli gıda paketleri, başvurular onaylandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine iki ayda bir düzenli olarak ulaştırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çölyaklı vatandaşlar için glütensiz, Fenilketonüri hastaları için ise düşük proteinli gıda paketleri dağıtılmaya başlandı.

Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki sosyal yardım modülünden başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek. Başvuru sırasında "düşük proteinli" veya "glütensiz gıda paketi" seçeneğini işaretleyen vatandaşlara ekipler tarafından bilgi verilerek, paketler teslim edilecek. İhtiyaç sahipleri, iki ayda bir düzenli olarak bu desteği alabilecek. Vatandaşların desteğe sadece bir kez başvuru yapmaları yeterli olacak.

Çocuğu Çölyaklı olan Nalan Gürçay, glütensiz beslenmenin başlangıçta zorlayıcı olduğunu ancak zamanla alıştıklarını belirtti. Gürçay, "Başkanımıza bu yardımları için çok teşekkür ederiz. Glütensiz ürünler bulmak zor ve bulunsa bile fiyatları çok pahalı. Bu destek bizim için çok kıymetli" dedi.

Fenilketonüri hastası oğlu Ahmet Aras Aşan için düşük proteinli beslenme düzenini sürdüren Arzu Aşan ise günlük hayatlarında yaşadıkları zorluklara değindi. Aşan, "Oğlum sadece sebze ve meyve tüketebiliyor. Ürünleri genelde internet üzerinden alıyoruz ve hem pahalı hem de ulaşılması zor. Başkanımızın bu yardımı sayesinde çok mutlu olduk. Kutu ağırdı, içinde çok güzel ürünler olduğuna eminim" diye konuştu.