Başkan Dutlulu'dan İzmir için Su Çözümü

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda su krizine değindi. İzmir'deki su sorununa ilişkin konuşan Dutlulu, "'İzmir'e suyu keselim' demek çok sert bir tabir. Bu noktada DSİ'ye çok büyük görev düşüyor. İZBB için alternatif su kaynakları bulmaları gerekiyor. Bildiğim kadarıyla DSİ yeni bir proje çalışıyor. Bu sefer de Balıkesir'den bir hatla İzmir'e su getirmeyi düşünüyor" dedi.

Dutlulu'ya toplantıda, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban eşlik etti. Toplantıda konuşan Başkan Dutlulu, 2026 yılında büyükşehir eliyle hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verirken Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi için yerin belirlendiğini duyurdu.

Dutlulu ayrıca, İzmir'de yaşanan su krizine ilişkin DSİ'nin 'Balıkesir' formülü üzerinde çalıştığını söyledi.

"Hedefimiz 2026 yılını hizmet yılı yapmak"

Projelerin hayata geçirilmesinde ilçe belediyelerinin daha etken olacağını belirten Dutlulu, "Bu, 2026 yılının ilk toplantısı. 2025 yılı çok hüzünlü bir yıldı. Ferdi Başkanımızı ve Gülşah Başkanımızı, Güney kardeşimiz kaybettik. Çok kaybımız oldu. İnşallah 2026 yılı çok daha keyifli bir yıl olur. 2026 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi neler yapacak? Çok fazla projemiz var. Yeni bir sisteme geçtik. İlçe bazında ilçe belediyeleriyle beraber hizmet projeleri yapıyoruz. Ana işleri büyükşehir yapacak ama birçok işi de ortaklaşa ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağız. Buradaki amacımız hız kazanmak. Düğün salonu, kreş, kültür merkezi, otopark gibi birçok projede ilçe belediyelerimiz projeleri hazırlayacak ve biz de katkı sağlayacağız. Hedefimiz 2026 yılını hizmet yılı yapmak" dedi.

"Manisa'nın en modern kültür merkezi olacak"

Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin yapılacağı alanın belirlendiğini ifade eden Dutlulu, "Büyükşehir olarak ne yapacağız? Üç yıllık hedeflerimiz bunlar. Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi yapma sözümüz vardı. Migros kapandı geçtiğimiz hafta. Yıkımına başlayacağız. 14 dönümlük güzel bir alan. Zemin katta dükkanlar, altında otopark, üstünde konut ve iş merkezi olacak şekilde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda Manisa'nın en modern kültür merkezi olacak bir kültür merkezi yapacağız. Bu sene ihalesini yapacağız" diye konuştu.

"Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açacağız"

Trafik ve otopark soruna çözüm olacak projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Dutlulu, projelere ilişkin şunları söyledi:

"Ayrıca Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açacağız. Bu merkeze Gülşah Başkanla son toplantımızda karar vermiştik. Şehzadeler Belediyesi'ne ait bir alanda ortak bir proje yapalım demiştik. Hakan Başkanın onayı olursa o projede adım adım ilerleyeceğiz. Projeyi ve ihaleyi onlar yapacak, biz maddi kaynak sağlayacağız. Yunus Emre Belediyemizden belediyenin arkasındaki gençlik merkezini devralmıştık. Onu da 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Buranın zemininde e-spor merkezi, etüt merkezi olacak. Bir katına belediyemizin bazı daire başkanlıklarını taşıyacağız. Bir katında da bizim meclis salonumuz olacak. İnşallah HHaziran ayında tamamlanacak. Buranın adını da Güney Temiz Gençlik Merkezi yapacağız.

"Manisa'nın otopark ihtiyacını karşılayacak bir otopark olacak"

Manisa'nın en önemli sorunlarından biri de trafik sorunu. Çok etken var bu konuda. Özellikle Manisa Merkez'de yapacağımız ilk kavşak Saruhanlı Kavşağı olacak. Turgutlu ve Akhisar'da da kavşak çalışmalarımız olacak. Otopark da büyük sorunlardan biri. Otopark projelerimiz de devam ediyor. Bu konuda en önemli çalışmalardan biri Manisa Lisesi'yle ilgili çalışmalardan biri. Lise dayanıksız. Hem liseyi yapacağız hem de altında Manisa'nın otopark ihtiyacını karşılayacak bir otopark olacak. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor.

"2029'a kadar bu projeleri bitireceğimize inanıyorum"

Her sene Manisa'ya bir tane büyük yeşil alan kazandırmak istiyoruz. Bunun için bu sene 40 dönümlük bir alanda bir projemiz olacak. Manisa'nın dört bir yanında yeşil alanlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Manisa için 2026 yılı yoğun bir yıl olacak. Bu sene bu işlerin temelini atıp seçim yılı olan 2029'a kadar bitirmek istiyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla el ele vererek bu projeleri bitireceğimize inanıyorum."

"Kullanan vatandaşların şikayet oranı yüzde 1'in altında"

Başkan Dutlulu, kent içi ulaşım sisteminde yeni sistemin bugünden itibaren uygulanmaya başladığını da duyurdu ve şunları söyledi:

"Bugün aslında bizim için çok önemli bir gün. Tüm ulaşım altyapımzı ve sistemimiz değişiyor. Kendi sistemimizi yapıyoruz. Dışarıdan yapacağımızdan yaklaşık üçte bir maliyete yapacağız. Tamamen bizim olacak. Artık normal bir telefondan otobüse binebileceksiniz. Telefon uygulamaları üzerinden olacak. Sistem şu anda çalışıyor. Şu anda kullanan vatandaşların şikayet oranı yüzde 1'in altında. Sistem değişiklikleri zordur. Ama çok şükür minimum seviyede eksiklikle günü kurtardık."

"Elektriğe zam gelirse suda güncellemeye gidebiliriz"

Göl Marmara konusu üzerinden su sorunu ve İzmir'in yaşadığı su krizine de değinen Dutlulu, DSİ vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Göle su basmaları çok güzel ama acaba biz o gölden faydalanır mıyız içme suyu ve tarımsal sulamada? Bizim için su çok kıymetli. O projeyi DSİ yürütüyor. Projeyle bölgeye su akıtma yapılırsa çok mutlu oluruz. Şehirlere su getirme görevi DSİ'de. Biz şu anda suyumuzun tamamını yeraltı kaynaklarından karşılıyoruz. Önümüzdeki yaz bir sürprizle karşılaşmamak için 3 tane büyük sondaj ihalemiz var. Bunlarla önümüzdeki yaz Manisa merkezde ve köylerde ayrı yerlerde yeni sondaj kuyuları açacağız. Ama bunların hepsi yeraltı suyu. Bizim alternatif su kaynakları bulmalıyız.Tarımsal sulamadan damla sulamaya geçerek tasarruf sağlamamız gerekiyor. Ayrıca içme suyumuzu tarımsal sulama, bahçe sulama ya da yıkma amaçlı kullanmamamız lazım. Biz tarımsal sulamalara damla sulamayla destek vereceğiz. Vahşi sulamanın Manisa'da önüne geçmek istiyoruz. İkinci olarak... Ferdi Başkanımız kademeli sisteme geçmişti. 20 metreküpe çıktığı zaman kullanım, yüksek rakamlara çıkıyordu. Herkes bana suya zam yapmış diye kızdı ama zam yapmamıştım sadece kullanım, kademeliye girmişti. Bunu yapmalarının sebebi de su tasarrufunu teşvik etmekti ve rakamlara baktığımızda da bu teşvik edildi. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Eğer elektriğe zam gelirse suda güncellemeye gidebiliriz. Artı kademeleri biraz daha farklı hale getireceğiz. 20 metreküpü 22-23'e çıkarıp en azından 30-40 bin vatandaşımızın çok pahalı su kullanmamasını sağlayacağız.

"Yüzümüzü biraz daha denize dönmemiz gerekiyor"

Bizim susuzluk yaşadığımız ortamda 'İzmir'e suyu keselim' demek çok sert bir tabir. Bu noktada DSİ'ye çok büyük görev düşüyor. İZBB için alternatif su kaynakları bulmaları gerekiyor. Deniz suyundan arıtmamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla DSİ yeni bir proje çalışıyor. Bu sefer de Balıkesir'den bir hatla İzmir'e su getirmeyi düşünüyor. Ama bizim yüzümüzü biraz daha denize dönmemiz gerekiyor."