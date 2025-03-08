Manisa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına çiçek ve fular hediye etti. Yetkililer, kadınların toplumda aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

08.03.2025 11:55  Güncelleme: 12:51
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yöneticileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına çiçek ve fular hediye etti.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadınlar, belediye yönetimi tarafından ziyaret edildi. Ziyarette kadın çalışanlara çiçek ve fular hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir hizmet binasında, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da MASKİ hizmet binasında kadın çalışanlarla bir araya gelerek 8 Mart'ı kutladı. Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın da sorumlu oldukları birimlerdeki kadınlar çalışanları ziyaret ederek, hediyelerini takdim etti.

Yöneticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de selamlarını ileterek tüm kadın çalışanların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.  Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, belediye hizmet binası yanında yer alan İl Sağlık Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Kadın çalışan sayısı artıyor

Genel Sekreter Burak Deste, kadınların hayatın her alanında aktif görev alması gerektiğini vurguladı. Deste, Zeyrek'in öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personel sayısının da arttığına dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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