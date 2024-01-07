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Manisa'da 84 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da 84 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasının ardından komşusu T.K. gözaltına alındı. Eskici'nin cenazesi bugün defnedildi ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Manisa\'da 84 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili şüpheli gözaltına alındı
07.01.2024 - 18:35,
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin komşusu T.K. gözaltına alındı.

Tevfikiye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'den 2 gündür haber alamayan yakınları ve komşularının ihbarı üzerine dün polis gözetiminde çilingir yardımıyla evine girilen yaşlı kadın ölü halde bulunmuş, kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlanmıştı.

Yapılan otopsinin ardından Eskici'nin cenazesi, bugün Kırkağaç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu düşünülen aynı apartmanda oturan T.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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