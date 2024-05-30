Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen bir konserin ardından çıkan kavgada, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri müdahale etmeye çalışırken, bir polis memuru bıçaklı saldırıya devam eden bir şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir.

30.05.2024 17:15
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Polis memuru gözaltına alındı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, iki grup arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale eden polis ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya uyarı atışı açtığı, ardından polis memuru Ö.G'nin, bıçaklı saldırıya devam eden Şahabettin D'nin bacak bölgesini hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

Olayda bıçakla yaralanan Yücel A. ile polis memuru tarafından vurulan şüpheli Şahabettin D'nin hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Şüpheli Şahabettin D'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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