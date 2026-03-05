Manisa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Münire Bayer Ortaokulu'ndaki tatbikatta senaryo gereği 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine sirenler çaldı. Derste bulunan öğrenciler, "çök-kapan-tutun" kuralını uyguladı. Yaklaşık 45 saniyelik deprem simülasyonunun ardından öğrenciler hızlı şekilde okuldan tahliye edildi.

Öğrenciler okul bahçesinde önceden belirlenen toplanma alanında bir araya geldi, sınıf öğretmenleri burada yoklama aldı.

Mahsur kalanlar ve yaralılar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, tatbikatın afet öncesi risk azaltma tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Pıhtılı, "Manisa'da saat 11.00 itibarıyla 17 ilçemizde 1170 okul, 11 bin 890 derslik, 20 bin 447 öğretmenimizin ve 268 bin 800 öğrencimizin katılımıyla aynı anda bir deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. İnşallah afetleri yaşamayız. Ancak afetler öncesi bazı alışkanlıkları edinmemiz adına yaptığımız bu tatbikatlarla meydana gelebilecek bir deprem afetinde daha az zarar görmek için çalışıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de depreme hazırlanmanın zorunluluk olduğunu belirtti.