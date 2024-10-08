Manisa'da Dere Yatağı Temizliği ile Tarım Arazileri Koruma Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Dere Yatağı Temizliği ile Tarım Arazileri Koruma Altına Alındı

Geniş Video İzle

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlardan tarım arazilerini korumak amacıyla Şehzadeler ilçesinde dere yatağının temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çiftçiler, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade etti.

08.10.2024 09:48  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, tarım alanlarındaki mahsullerin şiddetli yağışlardan zarar görmemesi için Şehzadeler ilçesinde tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağını temizledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler ile yurttaşın can ve mal güvenliği koruma altına alınması amaçlanıyor. Bu kapsamda Turgut Özal Mahallesi sınırlarında tarım arazilerinin içinden geçen dere yatağı da temizlendi. Yapılan işlem ile  tarım arazilerindeki mahsuller şiddetli yağışlara karşı koruma altına alındı. Aynı zamanda, bölgede yeni ürün ekecek çiftçilerin tarlalarını daha etkili bir biçimde sürmesi sağlandı.

Bölgedeki çiftçiler, yürütülen faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

-Ali Akgönül: "Ferdi Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu sorun vardı. Bir dilekçemizle sağ olsun geldiler. İşimizi çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun. Yağmur yağdığında yüzlerce tarım arazisi, gördüğünüz tarım arazileri olduğu gibi su içinde kalıyordu. Benim burada çiftliğim var. Orası da suyun içinde kalıyordu. Şehir Hastanesinden gelen su, Turgut Özal'dan gelen su, yoldan gelen su olduğu gibi buraya geliyordu. Burası tıkalı olduğu için yıllardır biz bu sorunu çözemedik. Ferdi Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun."

-Halit Ünal: "Hiç gelmediler. Biz, bu tarlayı amca oğlumla beraber işliyoruz. Buradan sona kadar biz kepçeyi kendi paramızla yaptırdık, kendi paramızla açtırdık. Belediye'den bir tane ekip gelmedi. Zaten bu seçimde artık Belediye de değişti. Değişti, faydasını görmeye başladık. İnşallah da böyle giderler. Bizim istediğimiz o. Ferdi Başkan'dan ben kendi açımdan söyleyeyim memnunum. Şu ana kadar da çok güzel gidiyor. İşleri de güzel. Böyle gittiği zaman da devamlı oy alır. Seviliyor. Güzel işler yapacak inşallah. Ben öyle temenni ediyorum."

-Deniz Geyikoğulları: "Manisa Şehzadeler ilçesinde çiftçilik yapıyoruz. İşlediğimiz tarım arazisi yağmur sularından dolayı hendekler tıkalı olduğu için su doluyordu. Biz, burayı işleyemiyorduk. Normalde baharda işlememiz gereken araziyi 2-3 ay sonra ancak işleyebiliyorduk. Dağdan gelen su tarlada doluyor. Kanallar pislik dolu olduğu için şişme yapıyor. Gideri olmuyor. Bunun için belediyemize başvurduk. Arazinin yarısı kuru, yarısı yaş oluyordu. Su dolu oluyordu. Ektiğimiz mahsul de bile sıkıntı oluyordu. Su içinde kalıyordu. Su gitmiyordu. Ektiğimiz mahsul zarar görüyordu. Tarlanın yarısını sürebiliyordum, yarısı kalıyordu."

-Ömer Geyikoğulları: "Çalışma yapılmasa buralara su basıyordu. Memnun olduk. Buraya su bastığı zaman sürülmüyordu. Yani biz mağdur oluyorduk. Ondan dolayı biz CHP'ye oy verdik. Başarılar dilerim. İyi hizmet yaparsa biz her zaman yanındayız."

Manisa\'da Dere Yatağı Temizliği ile Tarım Arazileri Koruma Altına Alındı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Belediye, Ekonomi, Manisa, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Dere Yatağı Temizliği ile Tarım Arazileri Koruma Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
15:36 Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a rekor zam Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam
15:34 Beyoğlu’nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
15:13 Meteoroloji uzmanları İstanbul’a ilk kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi
15:08 Las Vegas’ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 11:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Dere Yatağı Temizliği ile Tarım Arazileri Koruma Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.