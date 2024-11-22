Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliklerle Kutlandı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler arasında çocuk hakları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yapılan yürüyüş ve Şehir Tiyatrosu'ndaki gösteri yer aldı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda çocuklardan oluşan bir Çocuk Meclisi kuruldu.

22.11.2024 10:42  Güncelleme: 10:57
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü etkinliklerle kutladı. Çocukların hakları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen programda, Büyükşehir bünyesinde eğitim gören çocuklar tarafından Çocuk Meclisi kuruldu.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocukların haklarını öğrenmesi ve ifade etmesi, velilerin ise bu konuda farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Çocuk Hakları Bildirgesi'nin okundu. Yürüyüş ile devam eden etkinlik, Şehir Tiyatrosu'ndaki gösteri ile sürdü.

Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılıçlar, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında Atatürk Kentpark, Uncubozköy, Adnan Menderes ve Akgedik Çocuk Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören çocukların katılımı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Çocuk Meclisi kuruldu. Meclis Başkanlığı'na Necati Kökçü seçildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Şube Müdürü Müjde Günderen, Koordinatör Şerife Kümüştekin ve Şube Müdürü Gülşah Hakyol'un katıldığı toplantıda, çocuk hakları, talepler ve öneriler görüşüldü.

Manisa\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliklerle Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

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