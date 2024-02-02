Manisa\'da Fabrika İnşaatında Yangın: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında kaynak kıvılcımının sıçraması sonucu yanan yalıtım malzemesinin üstüne düşen, kepçe operatörlerin fark etmeyip alevleri söndürmek için üzerlerine toprak döktüğü işçiler Ali Gökalp (53) ve Zülfü Çınar'ın (44) hayatını kaybetti. İşçilerin yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmında yapımı devam eden bir elektronik firmasına ait yeni ısı pompa fabrikasının şantiye alanında meydana geldi. Manlift (Bir tür asansör) aracının 5 metre yüksekliğindeki sepeti içinde kaynak yapan işçiler, Ali Gökalp ve Zülfü Çınar'ın kullandığı makinelerden çıkan kıvılcımlar, hemen altlarında istifli bulunan ve fabrikada ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılacak olan köpüklerin tutuşmasına neden oldu. İki işçi, panikle kaçmak isterken köpüklerin üzerine düştü. Eriyen köpükler iki işçinin üzerine yapıştı. Bu sırada şantiyedeki kepçe operatörleri, işçileri fark etmeyerek alevleri söndürmek için toprak dökerek müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada iki işçinin ortada olmadığı fark edildi. Köpüklerin arasına düşmüş olabilecekleri ihtimali üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Dökülen topraklar kaldırılınca 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Gökalp ve Çınar'ın cansız bedenleri, yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sakarya'da bir eğlence mekanında çalışan kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenilen şahıs, cinayeti işledikten sonra karakola giderek teslim oldu.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Fabrika İnşaatında Yangın: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?