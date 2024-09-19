Manisa'da Kadınlar İçin Kültürel Gezi Düzenlendi

Güncel

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Adım Adım Manisa' projesi kapsamında Soma ilçesinden gelen 95 kişilik kadın kafilesine kültürel gezi düzenledi. Kafile, tıp tarihi müzesinden, Çanakkale Müzesi'ne kadar tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanımalarını sağlamak için başlattığı 'Adım Adım Manisa' projesine devam ediyor. Proje kapsamında Soma ilçesinden 95 kişilik kadın kafilesi merkeze geldi. Hanımlar Aile Çay Bahçesi'nde karşılanan kafile, önce Tıp Tarihi Müzesi'ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii'ne gidildi. Kafileye Sultan Camii'nin ve Tıp Tarihi Müzesi'nin tarihteki yerine ilişkin bilgiler verildi. Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii de ziyaret edildi. Ardından Şehzadelerpark'a gidildi. MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği için ara verildi.

Müzik eşliğinde eğlenceli bir mola

Kafile, MASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki öğle yemeğinin sonrasında müzik eşliğinde eğlenceli bir mola vermek için Süreyya Tabiat Parkı'na geçti. Etkinlikler ile katılımcılar müzik eşliğindeki yöresel oyun havalarıyla eğlendi. Molanın ardından Osmanlı Müzesi'ne de gidilerek, müze içerisindeki eserler incelendi. Son olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Müzesi ile Atatürk Sergi Salonu ziyaret edilerek gezi sona erdi.

Geziye katılan kadınlar, şunları söyledi:

-Necla Kalamsız: " Annem bana böyle bir gezi olduğunu birlikte gidebileceğimizi söyledi. Bende kendisine eşlik ettim. Geziden çok memnun kaldık. Gezide kahvaltımızı ettik, öğlen yemeğimiz yedik. Her şey çok güzeldi Ferdi Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz."

-Birsen Gümüş: "Bu geziye katıldık. Gezdiğim bütün yerleri beğendim ama Çanakkale müzesini çok daha fazla beğendim. Birde içinde de Ali Reşat'ın hikayesi anlatıldı. Benim dedelerim Makedonya Üsküp den gelme Ali Reşat ile hemşeri olmak bana ayrı bir duygu kattı kendisiyle çok gururlandım. Bu geziyi herkese tavsiye ederim."