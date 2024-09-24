Manisa'da Öğrencilere 'Günaydın Çorbası' Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Manisa'da Öğrencilere 'Günaydın Çorbası' Uygulaması Başladı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine 'Günaydın Çorbası' uygulaması ile başladı. Öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılarak güne sağlıklı bir başlangıç sağlandı. Dağıtım, dört farklı noktada gerçekleştirildi.

24.09.2024 09:43  Güncelleme: 09:53
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim dönemine 'Günaydın Çorbası' uygulaması ile başladı. Öğrenciler, dağıtılan çorbalarla güne sıcak ve sağlıklı bir başlangıç yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik bir projeyi daha uygulamaya koydu. Online canlı ders ve ücretsiz ring seferlerinin ardından 'Günaydın Çorbası' projesi hayata geçirildi. Çorbaların dağıtımı, sabahın erken saatlerinde İlhan Varank Yerleşkesi'nde iki noktada, Uncubozköy Yerleşkesi'nde ve Manisa Lisesi önünde bulunan Gençlik Parkı'nda olmak üzere toplam dört farklı alanda gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de Manisa Lisesi önündeki çorba dağıtım noktasını ziyaret etti.

"Yemek yemeden ya da ellerinde kahvaltılıkları ile yolculuk yapıyorlardı"

Celal Bayar Üniversitesi(CBÜ) öğrencisi Eylül Ebrar Kanat, arkadaşlarının okula yetişebilmek için kahvaltı yapmadıklarını belirterek, "Bazı arkadaşlarımız derse yetişebilmek için erken kalkıyorlar. Yemek yemeden ya da ellerinde kahvaltılıkları ile yolculuk yapıyorlardı. Buraya gelerek çorba almak bizler için gerçekten faydalı oldu. Ferdi Başkanımıza böyle bir proje için teşekkür ederim" dedi.

Bilgisayar Programcılığı birinci sınıf öğrencisi Yusuf Talha Uygun da "Çorba gayet güzeldi. Sabah sabah içimizi ısıttı. Herkes gelip alsın. Çorba ikramı koymaları iyi olmuş. Otobüsten indikten sonra soğuk oluyor, sıcak çorba ile içimiz ısındı" ifadelerini kullandı.

İzmir Çiğli'den CBÜ'ye gelen Uğur Demir ise "İzmir Çiğli Evka 5'ten geliyorum. Çorba gerçekten çok güzel, içimiz ısındı. Bu soğuk havada Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Manisa\'da Öğrencilere \'Günaydın Çorbası\' Uygulaması Başladı
Kaynak: ANKA

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