Manisa'da park ve yürüyüş yollarında denetim - Son Dakika
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Manisa'da park ve yürüyüş yollarında denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, şehir merkezinde park ve yeşil alanlardaki yürüyüş yollarını kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

05.07.2024 10:21
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler üzerine, şehir merkezinde park ve yeşil alanlardaki yürüyüş yollarını kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, yeşil alan ve dinlenme alanlarındaki yürüyüş yollarını kullanan motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetler doğrultusunda Şehzadeler ilçesi sınırları içinde yer alan Ulupark'ta denetim yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerin gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilirken, parkın içindeki yürüyüş yollarını kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine uyarılarda bulunuldu ve cezai işlem uygulandı.

"Amacımız yayaların ve çocukların güvenliği"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzuru ve güveni için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Amiri Orhan Karaca, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili şunları söyledi:

"Yayaların kullanımına ait olan parklarda, sevgi yollarında motosiklet ve elektrikli bisiklet girişini önlemek için denetimler yapıyoruz. Burası yayalara ait ve park olduğu için özellikle çocuk çıkması muhtemel. Yaptığımız denetimlerde cezai işlem de uygulamaya başladık. Motosiklet ve elektrikli bisiklet girişinin yasak olduğuna dair tabela da var. Amacımız, yayaların ve çocuklarımızın güvenliği. Bunun için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

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