Manisa\'da Toplu Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki toplu taşıma kooperatifleriyle imzaladığı protokolle, toplu ulaşımda yeni dönemi başlattı. Vatandaşların, kaliteli, güvenli ve konforlu hizmet alması hedefiyle imzalanan protokol kapsamında toplu taşıma esnafının kazancı artacak, toplu taşıma araçları sürekli hareket halinde olacak. İmza töreninde konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, bir müjdeyi daha paylaşarak, "Manisa için trafik uygulaması hayata geçiyor. Artık vatandaşlarımız durağa gitmeden önce hangi aracın o durağa geleceğini, gelen aracın doluluk oranına kadar ve önümüzdeki sadece bugünü değil, önümüzdeki iki gün boyunca da Manisa'daki trafiğin nasıl akacağını yapay bir zekayla hesaplayacak" dedi.

Yeni dönemin iş birliği protokolü, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle imzalandı. Yeni dönem 1 Kasım'da başlayacak. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, kent genelinde hizmet veren toplu taşıma kooperatiflerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şoförler katıldı.

"Esnafımız ve halkımız için büyük bir yükün altına giriyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada yepyeni bir sayfa açtığımız anlamlı bir günü yaşıyoruz. Seçim boyunca sizlerle her zaman bir arada olduk. Vatandaşlarımız duraklarda bekliyordu, sizler de yerlerinizde, garajlarda bekliyordunuz. Neden sefere çıkmadığınızı sorduğumda tek cevap geliyordu, 'Esnaf para kazanamıyor'du. Sizlerin hem para kazanmanız hem de kooperatif üyelerini ayakta tutmanız için hep birlikte masaya oturduk. Yeni sistemin nasıl hayata geçeceğiyle ilgili sizlerle çok sayıda toplantı yaptık. Bu yeni sistemde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz, gerçekten çok büyük bir yükün altına giriyoruz. Bunu yapmamda iki tane ana sebep var. Bir tanesi sizin artık para kazanmanız gerekiyor. Bununla birlikte daha kaliteli hizmet ağını oluşturmamız gerekiyor. İkinci ve daha büyük sebebiyse çok kıymet verdiğim Manisa'mdaki 1,5 milyon kişinin artık duraklarda beklememesi ve hak ettiği hizmeti almasıydı.

"Maddi kısmın garantörü Manisa Büyükşehir Belediyesidir"

Şoförlerimizin halkımızı güler yüzle karşılaması ve hak ettiği şekilde parasını kazanıp, evine rahat ve huzurlu şekilde gitmesi lazımdı. Bu sistemi kurduktan sonra artık geçilmeyen sokak, girilmeyen mahalle, ulaşılmayan bir yer kalmasın. Araçlarınızla şehrin her köşesinde dolaşın, artık vatandaşlarım da otobüs duraklarında beklemesin. Artık 'benim sokağımdan caddemden otobüs geçmiyor' söylemini duymak istemiyorum. Bu yüzden dolayı sizlerle birlikte oturduk ve bu protokolü hazırladık. Bu protokolden dolayı ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü 1 Kasım itibariyle şehrin her yerinden otobüslerin dolaştığını görmek istiyorum. Sizlerden tek istediğim, Manisalı vatandaşlarınıza kendi aile eşrafınız gibi davranmanız. Onları güler yüzle karşılamanız ve onlara iyi hizmet götürmeniz. Maddi kısmı kesinlikle düşünmeyin, maddi kısmın garantörü Manisa Büyükşehir Belediyesi'dir.

"Sizlerle birlikte biz bu yükün altından kalkacağız"

Manisa trafiği için önemli yerlerden bir tanesi olan Cumhuriyet Kavşağı'mızı dün açtık. Gediz Kavşağı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Hemen akabinde Devlet Hastanesi ve Muradiye kavşağında da çalışmalarımız proje aşamasında. Bunları da tamamladığımızda, Manisa'mdaki trafiği rahatlatma noktasında çok ciddi adımlar atmış olacağız. Hem Manisa trafiğine çözüm olma noktasında hem ulaşıma çözüm olma konusunda benim iş birliği ortaklarım sizlersiniz. Sizlerle birlikte biz bu yükün altından kalkacağız. Önümüzdeki aydan itibaren de 'Manisa İçin Trafik' uygulaması hayata geçiyor. Manisa İçin Trafik uygulamasında artık vatandaşlarımız durağa gitmeden önce, hangi aracın o durağa geleceğini, gelen aracın doluluk oranına kadar bilecek. Yapay zeka hesaplamasıyla yalnızca o günün değil, önümüzdeki iki günün trafiğinin nasıl akacağını, gidilecek en iyi rotayı gösterecek uygulamayı hayata geçireceğiz. Hem bu uygulama hem de sizlerle yaptığımız protokolle birlikte artık Manisa'mda ulaşımda tertemiz, bembeyaz bir sayfa açılıyor. Biz elbirliğiyle Manisa'nın ulaşım sorununu çözeceğiz."

"Toplu taşıma esnafının mağduriyetini gidermeye yönelik önemli adım"

Törende toplu taşıma kooperatifleri adına konuşan Gölmarmara Seyahat Kooperatifi Başkanı Feridun Sevenbige, "Böylesine anlamlı bir projeye imza atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek'e tüm taşımacı esnafımız adına içtenlikle teşekkür ederim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşınmasını sağlayan uygulamayı yeniden hayata geçirerek, hem toplu taşıma hizmetinin sosyal faydasını artırmanız hem de biz taşımacı esnafının mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adım attınız. Toplumun her kesimini düşünen bir yaklaşımla yapılan bu destekler bizler için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye'mizin bizlere sunduğu bu iş birliği, kapsayıcı bir yönetim anlayışının en güzel örneğidir" diye konuştu.