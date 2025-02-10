Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 278 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, E.T. (32) gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, uyuşturucu sattığı belirlenen E.T.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. E.T., gözaltına alındı. E.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.