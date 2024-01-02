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Manisa'da Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altın Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altın Sahibine Teslim Edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir aile, yanlışlıkla çöp kutusuna attıkları yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlarını geri almak için belediye ekiplerinden yardım istedi. Belediye ekiplerinin çabasıyla altınlar, çöp toplama kamyonunda bulunarak sahibine teslim edildi. Aile, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.

Manisa\'da Yanlışlıkla Çöpe Atılan Altın Sahibine Teslim Edildi
02.01.2024 - 13:09,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yanlışlıkla sokaktaki çöp kutusuna atılan altın, belediye ekiplerinin çabasıyla çöp toplama kamyonunda bulunup sahibine teslim edildi.

???????Muradiye Mahallesi'nde yaşayan bir aile, yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlarını yanlışlıkla çöp kutusuna attıklarını belirterek, Yunusemre Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Belediye ekipleri, çöpleri toplayan aracın bertaraf tesisi yolunda olduğunu tespit etti. Daha sonra belediye şantiyesine getirilen araçta Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince arama yapıldı.

Çöpler ayıklanarak bulunan altın, aileye teslim edildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Ercan Gündoğdu, "Bir anlık dalgınlık sonucu altınlarımızı çöpe atmıştık. Yunusemre Belediyemiz hızlıca koordine olarak altınlarımıza kavuşmamıza yardımcı oldu." dedi.

Kaynak: AA
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