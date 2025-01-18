Manisa, FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri\'ne Ev Sahipliği Yapacak

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(MANİSA) - Manisa, Avrupa'nın en prestijli gençlik basketbol organizasyonlarından FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "20-27 Nisan tarihleri arasında ülkemizden takımların yanı sıra Almanya, Litvanya, Belçika, İtalya, Sırbistan, Çekya ve Bosna Hersek'ten gelecek 12 takımı Manisa'mızda ağırlayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Manisa Basket'in girişimleri ile FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri, kente kazandırıldı. Kentin ev sahipliği yapacağı büyük organizasyonla ilgili açıklama yapan Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Kentimizin takımı Manisa Basket, ülkemizi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil ediyor ve son 16 takım arasına kalmayı başardı. FIBA tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonun gençler kategorisindeki finallerinin, tüm dünya tarafından yakından takip edilen bir turnuva haline geldiğini biliyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıya ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu noktadan hareketle, FİBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finallerinin Manisa'da düzenlenmesi için yaptığımız başvuru onaylandı ve ev sahibi kent olarak seçildik. 20-27 Nisan tarihleri arasında ülkemizden takımların yanı sıra Almanya, Litvanya, Belçika, İtalya, Sırbistan, Çekya ve Bosna Hersek'ten gelecek 12 takımı Manisa'mızda ağırlayacağız."

Toplam 12 takım mücadele edecek

Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri, genç oyuncuların sahada kendilerini gösterdiği ve saha dışında çeşitli eğitim programlarıyla gelişim fırsatı bulduğu bir turnuva olarak dikkati çekiyor. 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada, daha önceki iki sezonda şampiyonluk kazanan takımlar da yer alacak. Takımlar 20 Nisan'da Manisa'ya gelecek. Türkiye'den Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Tofaş ile Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, İtalya, Litvanya ve Sırbistan'dan toplam 12 takım mücadele edecek. Takımlar, üçerli dört gruba ayrılacak. Grup birincileri yarı finale yükselecek, final maçı ise 27 Nisan'da oynanacak. Grup ikincileri 5-8, üçüncüleri ise 9-12'ncilik için mücadele edecek.

Kura çekimi, Mehmet Paşa Bedesteni'nde

Tüm maçlar, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi YouTube kanalından dünya genelindeki sporseverlere canlı yayınlanacak. Turnuvanın kura çekimleri de 4 Mart günü Manisa'da Mehmet Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos da Manisa'nın bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl Debrecen'de düzenlenen etkinliğin başarısının ardından, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'ye geri getirmekten dolayı mutluyuz. Manisa'daki kulüpler, şehir yönetimi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu organizasyon için büyük bir istek ve heyecan duyduğunu görmek çok değerliydi. Bu turnuva, genç oyuncuların sahada parlaması ve saha dışında gelişimlerini destekleyecek atölyelerle dolu bir deneyim yaşaması için harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.