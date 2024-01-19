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Manisa merkezli sahte internet sitesi dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika
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Manisa merkezli sahte internet sitesi dolandırıcılığı operasyonu

Manisa merkezli İstanbul ve İzmir'de, otomobil almak isteyenleri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandıran 5 şüpheli tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks bir otomotiv firmasının adını kullanarak, kurdukları bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyenleri yönlendirerek kapora dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Sahte internet sitesinin, gerçeği gibi tasarlandığı ve 2 paravan şirket üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise daha önce başka suçlardan tutuklu oldukları cezaevinden ifade verdi.

19.01.2024 - 23:55,
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MANİSA merkezli İstanbul ve İzmir'de, otomobil almak isteyenleri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks bir otomotiv firmasının adını kullanarak, kurdukları bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyenleri yönlendirerek kapora dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Öte yandan, yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen ve 2 paravan şirket üzerinden söz konusu internet sitesinin, gerçeği gibi tasarlandığı belirtildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, başka suçlardan tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren 2 şüpheli de yine bu suçlamayla hüküm giydi. (DHA)

Manisa merkezli sahte internet sitesi dolandırıcılığı operasyonu
Kaynak: DHA
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