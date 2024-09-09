Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı Fener Alayı, 3D Mapping gösterimi ve Funda Arar konseriyle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kurtuluşun önemini vurgulayarak Manisa halkına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

09.09.2024 09:38  Güncelleme: 09:55
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(MANİSA)- Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102"nci yılı Fener Alayı, 3D Mapping gösterimi ve ardından pop müziğin sevilen ismi Funda Arar konseriyle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Güzel Manisa'mı düşman işgalinden kurtaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyorum" dedi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle yaşanan kurtuluş coşkusu Fener Alayı, 3D Mapping gösterimi ve Funda Arar konseri ile doruk noktasına ulaştı. Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan Fener Alayı Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Ellerindeki bayraklarla yürüyüşe geçen vatandaşlar, kortej boyunca çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Korteji balkonlardan takip eden vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Manisa'nın kurtuluşu ışık gösterileriyle anlatıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda kentin kurtuluşunun anlatıldığı 3D Mapping (film ve animasyonların doğal dokuya uygun bir şekilde oturtularak yayınlanması) gösterimi yapıldı. Yansıtılan görüntülerde şehrin kurtuluşu özel yöntemle hazırlanan sunum ve ışık gösterileriyle anlatıldı. Binlerce Manisalı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar sahne aldı. Konseri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve protokol üyeleri takip etti. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Funda Arar'a yurttaşlar da hep bir ağızdan eşlik ederek, kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de sahneye çıkarak sanatçıya teşekkür etti.

"Manisa'm için çok çalışacağım, hep çalışacağım"

Zeyrek, "Sevgili hemşerilerim bugün Manisa'nın kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyoruz. Güzel Manisa'mı düşman işgalinden kurtaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyorum. Öncelikle atalarımızın emanetini ve daha yaşanılabilir bir Manisa'yı yarınlarımıza bırakmak benim en büyük hedefimdir. Ben şunu istiyorum Manisa'da yaşayan bir buçuk milyon insanın mutlu olması ve huzur içinde yaşaması için çok çalışacağım, hep çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Ben Manisa'mı çok seviyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Ferdi Zeyrek, Funda Arar, Güncel, Manisa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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