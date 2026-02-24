Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Manisa'nın Potansiyelini, Tüm Paydaşlarımızın Yer Alacağı Bir Beyin Takımı ile Yöneteceğiz"

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Genç İş İnsanları Derneği'nin (MAGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar programında iş dünyasıyla bir araya geldi. Dutlulu, "Manisa'nın potansiyelini, tüm paydaşlarımızın yer alacağı bir beyin takımı ile yöneteceğiz" dedi.

Dutlulu, MAGİAD tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına konuk oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen programa Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ahmet Mücahit Arınç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Dutlulu, tüm katılımcıları selamlayarak ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.

"İnsanımızın derdine derman olmak bizim en temel sorumluluğumuz"

İftarın ardından konuşan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarına dikkati çekti. Dutlulu, "Ramazan'ın özü paylaşmaktır. Bu yıl 17 ilçemizde toplam 160 bin vatandaşımıza iftar yemeği ulaştırıyoruz. Kent Lokantalarımızla halkımızın yanındayız. Ayrıca 22 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda kolisi desteği sağlıyoruz. İnsanımızın derdine derman olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Manisa'da "beyin takımı" vurgusu

Manisa'nın sanayi ve tarımdaki gücünü sürdürülebilir kılmak için kurumlar arası iş birliğinin şart olduğunu belirten Dutlulu, yeni bir yönetim modeline vurgu yaptı. Dutlulu, "Manisa hızla büyüyor ancak bu büyümeyi trafikten imara, otoparktan sanayi alanlarına kadar doğru planlamak zorundayız. Ticaret Odası, OSB'ler, Ziraat Odası ve iş dünyası temsilcilerimizle birlikte bir 'beyin takımı' kuracağız. Bu yapı, sadece toplantı yapan bir grup değil, Manisa'nın geleceği için yol haritası çizen bir koordinasyon merkezi olacak. Ortak akıl, bizim yönetim anlayışımızın merkezinde yer alacak" dedi.

İş dünyasına tam destek sözü

Ekonomik zorluklara rağmen istihdam sağlayan iş insanlarının her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekleyen Dutlulu, "İş dünyamız büyük bir sorumluluk taşıyor. Belediye olarak yatırımcılarımızın önünü açmak, sorunlarına hızlı çözümler üretmek ve şehrimizin jeopolitik avantajını ranta değil, kalkınmaya dönüştürmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu.

MEKİK projesi tanıtıldı

Programın ev sahibi MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka da şehirdeki kamu ve sivil toplum gücünü birleştirmeyi hedefleyen "Manisa Ekonomik Kalkınma ve İl Koordinasyon Kurulu (MEKİK)" projesini kamuoyuna tanıttı. Bozyaka, MEKİK'in mevcut potansiyeli tek merkezden stratejik bir planla yönetmek için tasarlandığını belirtti.

Gecede söz alan Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Ahmet Mücahit Arınç ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de, Manisa'nın sanayi-tarım dengesinin korunması ve yerel yönetimlerin yatırımcıya desteği konularında Dutlulu'nun "ortak akıl" vizyonuna destek veren açıklamalarda bulundu.