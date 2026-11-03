Manisa Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla gerçekleştirildi

(MANİSA) - Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Manisa Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi. 15 farklı başlıkta tematik masa çalışmalarının yapıldığı çalıştayda, kent için uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

"Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenen çalıştayda, Manisa'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki öncelikleri ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş'ın da konuşmacı olarak yer aldığı programda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve ilgili kuruluşların temsilcileri bir araya geldi.

Celal Bayar Üniversitesi Merkez Muradiye Kampüsü Öğrenci Merkezi Personel Yemekhanesi'nde düzenlenen çalıştaya; Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

ÇEVRE VE İKLİM MÜCADELESİ VURGUSU

Çalıştayda konuşan Kayabaş, sıfır atık, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirtti. Atık yönetiminden su kullanımına, enerjiden tarımsal üretime kadar alınan her kararın çevreyi ve gelecek nesilleri doğrudan etkilediğini ifade eden Kayabaş, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuları yalnızca yerel yönetim hizmeti olarak değil, kentin geleceğine ve yaşam kalitesine ilişkin bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne taraf olduğunu, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) güncellediğini belirtti. Belediyenin sera gazı emisyonlarını ISO 14064-1 standardı kapsamında hesapladığını aktaran Kayabaş, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda enerji verimliliğine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE İKLİM DİRENCİ ÖN PLANDA

Manisa'nın tarımsal yapısı nedeniyle su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Kayabaş, kuraklık, yer altı su kaynakları üzerindeki baskı ve değişen iklim koşullarının artık günlük yaşamı da etkilediğini ifade etti. Kayabaş, suyun tasarruflu kullanılması, kayıp ve kaçakların azaltılması, sulamada verimliliğin artırılması ve alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda kurakçıl peyzaj uygulamaları, damlama sulama sistemleri, tarımsal erken uyarı sistemleri ve hayvan içme suyu göletleri gibi çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kayabaş, orman yangınlarına erken müdahale amacıyla yapay zeka destekli termal kamera uygulamalarından yararlanıldığını, kent merkezlerinde aşırı sıcaklığın etkisini azaltmak için yeşil alanlara ve doğa temelli çözümlere önem verildiğini kaydetti.

"ÇALIŞTAY ÇIKTILARI SOMUT PROJELERE DÖNÜŞMELİ"

Çalıştaydan beklentilerinin yalnızca sorunların tespit edilmesiyle sınırlı olmadığını dile getiren Kayabaş, Manisa için uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi, kurumların sorumluluklarının belirlenmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kayabaş, "Çalıştay sonunda ortaya çıkacak önerilerin bir raporda kalmamasını, somut projelere ve ortak çalışma takvimine dönüşmesini çok önemsiyoruz. Mesele sadece bugünün çevresini korumak değil, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa bırakabilmektir" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, Manisa'nın güçlü sanayisi ve geniş tarımsal üretim alanlarıyla atık yönetimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise 15 tematik masada Manisa'nın mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının ele alınacağını ifade etti.

Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay da çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, ortaya konulacak fikirlerin somut projelere ve kalıcı iş birliklerine dönüşmesini temenni etti.

Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise geri dönüşüm oranındaki artışa işaret etti. Kılınç, 2017 yılında yüzde 13 olan oranın 2025 yılı itibarıyla yüzde 37'ye ulaştığını belirterek, bu gelişmenin çevre politikaları ve atık yönetimi çalışmaları açısından önem taşıdığını ifade etti.

15 TEMATİK MASADA MANİSA'NIN ÖNCELİKLERİ BELİRLENECEK

Çalıştay kapsamında iklim ve afet yönetimi, su yönetimi ve sulama verimliliği, tarım ve gıda, ambalaj ve plastik atıklar, sanayi ve dönüşüm ekonomisi, enerji ve ulaşım dönüşümü, kamusal alanlar, turizm, kamu kurumlarında sıfır atık, kültürel ve toplumsal dönüşüm ile dijitalleşme gibi 15 farklı başlıkta tematik masa çalışmaları gerçekleştirildi.