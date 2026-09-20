Manisa Turgutlu'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 1744 içimlik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 1744 içimlik uyuşturucu ele geçirildi

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Manisa Turgutlu\'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 1744 içimlik uyuşturucu ele geçirildi
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Manisa Turgutlu'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 3 şüpheli, polis operasyonunda gözaltına alındı. Aramalarda 1744 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 peçete, 12 sentetik hap, 1,91 gram toz sentetik hap, 1,02 gram esrar ve 6 bin 600 TL ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, dün operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler A.P.K., V.D. ve R.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplam 4 parça halinde 1744 içimlik sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş A4 peçete, 12 sentetik hap, 1,91 gram toz halinde sentetik hap ve 1,02 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 600 TL ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
TurgutluGüvenlik3. SayfaGüncelManisaPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 1744 içimlik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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