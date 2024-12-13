Manisa Valisi Engin Arslan\'ı Ziyaret Etti

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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Suriye'de tutuklanan ve 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Manisalı genci ailesiyle yaşadığı evde ziyaret etti.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Özkan, 30 yaşındaki Engin Arslan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Manisa'da göreve başladıktan hemen sonra Engin'le ilgili durumu öğrendiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Engin'in özgürlüğünden mahrum kalması, hele ki zalim bir rejimde hukuksuzca cezaevine düşmesi sebebiyle ailesinde ve şehrimizde büyük huzursuzluk vardı. Şehrimizin vekili Bahadır Bey, Dışişleri Bakanlığı nezdinde konuyu hassasiyetle takip etti. Daha sonraki süreçte yaşanan gelişmeler, Engin'in özgürlüğüne kavuşmasına vesile oldu. Dünyanın dört bir yanındaki zulme maruz kalmış insanların kurtuluşunu, zalimlerin kendi zulümlerinde boğulmasını ve bütün dünya insanlarının barış içinde yaşamasını temenni ediyorum."

Baba Metin Arslan ise televizyonda Suriye'deki gelişmelerle ilgili yayınları izlerken oğlunu kalabalığın içinde fark ettiğini belirterek, daha sonra durumu AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na anlattığını ifade etti.

Engin Arslan da evine dönüşteki desteği dolayısıyla Yenişehirlioğlu'na teşekkür ederek, "Ülkeye geri dönmek güzel bir duygu. Suriyelilerin neden buraya kaçtığını oraya gittikten sonra anladım. Allah, onların da yardımcısı olsun." diye konuştu.

Geçen yıl ekim ayında Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki ailesinden Gazze'ye gitmek üzere ayrılan 30 yaşındaki Arslan, Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanarak Adra Hapishanesi'ne konulmuştu.

Ülkede 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu'nun girişimleriyle Türkiye'ye getirilmişti.