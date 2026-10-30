Manisa Yunusemre\'de mobilya mağazası önünde Türk bayrağını yere atan kişi aranıyor

Manisa Yunusemre'de mobilya mağazası önünde Türk bayrağını yere atan kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında bir kişi, mobilya mağazasının önünde asılı Türk bayrağını alıp yere attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi, mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağını alıp yere attı.
Olay, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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