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Manisalı akademisyenden çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak uygulama

Milletin efendisi için gecesini gündüzüne kattı 'Efendi' uygulamasını ortaya çıkardı

Manisalı akademisyen Dr. Ergün Metin tarafından hazırlanan ve 2 yıl boyunca geliştirilen 'Efendi' uygulaması Manisa'daki 18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının gözdesi oldu

MANİSA - Manisalı akademisyen ve aynı zamanda çiftçi bir ailenin çocuğu olan Dr. Ergün Metin tarafından hazırlanarak 2 yıl boyunca geliştirilen ve ismini Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünden alan 'Efendi' uygulaması Manisa'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarının gözdesi oldu. Üreticilerin büyük ilgi gösterdiği uygulamada çiftçiler tek bir platform üzerinden işçi bulmaktan, satışa, gelir gider hesabından eğitime kadar pek çok konuda aradıklarına cevap bulabilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ergün Metin tarafından 2 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan Efendi uygulaması sayesinde çiftçilerin sosyo ekonomik şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Çiftçiler için tamamen ücretsiz"

Uygulamanın çiftçiler için tamamen ücretsiz olduğunun altını çizen Dr. Ergün Metin, "Yaklaşık 2 yıl önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te kurduğum şirket bünyesinde bu projeyi geliştiriyorum. Proje tamamen çiftçilerimizin sosyo-ekonomik seviyesini yükseltmek amaçlı oluşturuldu. Uygulamanın ismini Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünden hareketle 'Efendi' koyduk. Uygulama bir kaç farklı modülden oluşuyor. Bütün hizmetler çiftçilerimize tamamen ücretsiz. Uygulamanın tek amacı çiftçilerin bütün hizmetlere kolay bir şekilde ulaşması ve çiftçilerimize hizmet sunmak isteyen firmalar da çiftçilerimize kolayca ulaşabilsin. Alıcı ve satıcı tarafları bir araya getirip, çiftçilerimizin ürünlerini daha kolay bir şekilde satması ve girdi maliyetlerini düşürmek tek amacımız." dedi.

"Geliştirmeye uygun bir uygulama"

Efendi Uygulamasının geliştirmeye açık ve uygun olduğunu kaydeden Metin şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte çiftçilere hizmet etmek isteyen belediyeler, büyükşehir belediyeleri, ticaret borsaları, tarım kredi kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları veya şirketler bu projede yer almak isterse çok daha güzel işler yapabiliriz. Geliştirmeye çok uygun bir uygulama. Mesela çiftçiler forum modülünde kendi aralarında istişare edebilecekler, hava durumuyla hem hava durumunu takip edebilecekler hem de biz onlara olağanüstü bir durumda uyarı göndereceğiz. Teklif al modülünden istedikleri hizmete ilişkin teklif alabilecekler. Anlık haberleri takip edebilecekler, eğitim modülünden her türlü eğitim içeriği sunulacak. Canlı olarak hal fiyatlarına ulaşabilecekler. İş ve İşçi bulma modülünden işçi bulabilecekleri gibi iş arayanlar da iş bulabilecek. Gelir-gider modülümüz var. Teklif al butonundan mesela dronla ilaçlama hizmeti için butona basıp gönder dediğinde üreticimiz kahvede çayını içerken dronla ilaçlama firmasına bildirim göndermiş oluyor. Uygulama konum bazlı çalışıyor. Kendi çevresindeki sisteme üye firmaya bilgi gidiyor ve firma tıkladığında çiftçinin bilgilerine ulaşıyor ve sıcak temas kurabiliyor. Pazar yeri modülünde çiftçimiz herhangi bir ürününü buraya yazıp görsel ekleyerek fiyatını yazıp satışa sunabiliyor."

Çiftçilerin sosyo-ekonomik seviyelerini artırmak için yola çıktıklarını belirten Metin açıklamasını şöyle tamamladı: "Burada amacımız çiftçilerin tarım ekosistemini oluşturarak kendilerine pazar bulmalarını sağlamak. Daha sonra uygulamaya alışveriş butonunu ekleyeceğiz. Ben de çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 55 yıldır zeytinyağı fabrikası işleten bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilerin sosyo-ekonomik seviyesini artırmak için bu yola çıktık. Çiftçilerimizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bütün gelir kurumsal firmalardan alınacak kontürler ve reklam gelirleri olacak. bunun dışında her şey ücretsiz olacak. Bizim getirebildiğimiz seviye bu. Gelecekte çok daha iyi bir seviyeye gelecektir."

Uygulamanın özellikleri

Efendi Tarımsal İnovasyon Projesi, çiftçilerin daha düşük maliyetle girdi temin etmelerini, daha yüksek fiyatlarla ürün satmalarını ve teknolojiyi tarımsal faaliyetlerine entegre ederek daha kaliteli ve daha verimli üretim yapmalarını sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan bir sosyal inovasyon projesi. Proje temelde bir web sitesi, bir mobil program ile tanıtım ve reklam üzerine kurgulandı. Çiftçilere tamamen ücretsiz olacak projenin gelir kaynağı ise reklamlar ve kurumsal kullanıcıların satın aldıkları kontörlerden oluşacak. Çiftçi teklif talep ettiğinde, çiftçiye teklif vermek isteyen kurumsal kullanıcı çiftçiden gelen bildirimi tıkladığında bir kontör hesabından düşecek. Ancak bir çiftçinin teklifine birden fazla kurumsal kullanıcı yanıt verebileceği için aynı anda çok sayıda kontör kazancı oluşabilecek. Uygulamada Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki farklı kullanıcı olacak. Uygulamada 'Meteoroloji', 'Hizmet Talep', 'İş İlanları' 'Çiftçi İşletme Defteri', 'Pazar Yeri', 'Çiftçi Forum', 'Tarım Takvimi', 'Akademi', 'Haberler - Duyurular', 'Hal Fiyatları' gibi modüller yer alacak. Uygulamada gelecekte yapılması planlanan geliştirmeler ise şöyle: "E-Ticaret, Uzmana Sor, Aidat Ödeme, Efendi Kart, Dış Kaynak Hizmetleri."