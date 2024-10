Manisalı Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü\'nde Can Dostlarla Buluştu

Güncel

(MANİSA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, can dostlarla buluştu. Etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeter ki Sahiplen" kampanyasının da tanıtımı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlikle can dostlar ile çocukları buluşturdu. Ekinliğe CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, daire başkanları ile yurttaşlar katıldı.

Çocuklar, Geçici Hayvan Bakımevi'nin misafiri can dostlarıyla zaman geçirdi. Müzik eşliğinde dans eden çocuklar, yüz boyama etkinliklerine ve oyun atölyelerine katıldı.

Şanslı Patiler Pet Kuaförü açıldı

Etkinlikte, Geçici Hayvan Bakımevi'nde Şanslı Patiler Pet Kuaförü'nün de açılışı yapıldı. Bakımevinde bulunan hayvanlara hizmet verecek pet kuaföründe, can dostlarının temizlikleri ve bakımları yapılacak. CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve Nurcan Zeyrek, pet kuaförde engelli bir köpekle ile yakından ilgilendi. Özalper ve Zeyrek, felçli bir can dostun temizliğini yaptı.

Manisa'da sokak hayvanları ile ilgili çalışmalara destek veren Nurcan Zeyrek, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın saçına, can dostlarımızın da tüyüne zarar gelmemesi… Bu kapsamda sahiplendirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün çocuklarımız ve can dostlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Can dostlarımızı sahiplendirmeyle ilgili çok güzel kampanyalarımız var. Bunları da sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Herkesi 'Şanslı Patiler' isimli instagram sayfasını takip etmeye davet ediyorum. Umarım herkes sokak hayvanlarımızı sahiplenir. Herkesin desteğini bekliyoruz."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, şöyle konuştu:

"Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Can dostlarımızın günü. Yaş mamalardan yapılan pastamızı can dostlarımıza ikram ettik. Bu tesis bizler için çok önemli. Burada 480 köpek, 75-80 de kedi var. Onun dışında yaban hayvanları da var. Çocuklarla hayvanların bir arada olması çok kıymetli. Benim evimde bir kedi, bir köpeğim var. 5 yaşındaki oğlumla birlikte büyüyorlar. Sorumluluk almayı öğrenmek, ülkemiz için çok değerli. Sorumluluğunu bilen çocuklar yetiştirildiğinde kadın cinayetlerinin, çocuk cinayetlerinin de önüne geçeceğiz. Hayvanlara yapılan ıstırapların, işkencenin önüne geçeceğiz. Bu dünyanın hepimize ait olduğunu bilerek yaşamak çok kıymetli. O yüzden 'satın alma sahiplen' diyoruz. Sahiplendiğimiz ya da aldığımız hayvanlarımıza lütfen bakalım, sokaklara bırakmayalım. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Bu çıkan son yasayla birlikte her gün hayvanlara dönük şiddet haberleri görüyoruz. Manisa'da bile inanılmaz kötü haberlerle karşı karşıyayız. Oysa hep birlikte yaşayabiliriz, dünyanın ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Değişim dedik, normalleşme dedik, barış dedik. Hep birlikte birbirimizi seversek çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, hayvanların toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Toplumun ortak sorumluluğu"

"Biz hem sokak hayvanlarının hem hayvan sevgisinin toplumsallaşmasını, tüm toplumda bu sevginin yayılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de çocuklardan başlayarak, toplumun tüm kesimlerine hayvanlara ilişkin duyarlılığı, sevgiyi anlatmaya çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, güzel bir barınağa sahibiz. Burada veterinerlerimiz ve teknik ekiplerimiz var. Kısırlaştırma ve tedavi süreçlerini yürütüyor ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm toplumun da hayvanlara karşı sorumlulukları olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onun için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarla, yetişkinlerle ve can dostlarımızla anlamlı bir etkinlik oldu."

Sahiplendirme programını anlattı

Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, sahiplendirme programı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Barınağımızdan hayvan sahiplenen yurttaşlara ilk 6 ay boyunca mama ve aşı desteği vereceğiz. Bununla beraber tasma, yemek, mama ve su kabı hediye edecek ve can dostlarımızın eğitimine katkı sunacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem toplumun hayvan sevgisi konusunda daha fazla bilinçlenmesi, hayvanları daha fazla sevmesi hem de sokak hayvanlarına duyarlılığını arttırma hususunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'in en hassas olduğu konulardan bir tanesi hayvanlar. Biz de onun çizmiş olduğu perspektif çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kedi sahiplenildi

Hayvan Bakımevinde barınan 2 kedi ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve hayvansever Mehmet Yıldırım tarafından sahiplenildi. Ulaş Aydın, "Bugün ben de barınağımızdan bir kedi sahipleniyorum. Bu kedi çocuklarımla beraber büyüyecek ve onların hayvan sevgisinin artmasına katkı sağlayacak" dedi.

Alana gelir gelmez, kediyi gördüğünü belirten Mehmet Yıldırım ise "Ben ona doğru giderken, o da hemen benim yanıma geldi. Karşılıklı bir bağ kurduk. Yalnız yaşayan biri olarak artık bana ev arkadaşı olacak" diye konuştu.