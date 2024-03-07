Mansur Yavaş, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti ve sanatçılar ile vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

07.03.2024 19:00  Güncelleme: 19:03
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mansur Yavaş, bu yıl 10'uncusu düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Yavaş, fuardaki sanatçıların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara'nın dört bir yanına gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretlerde Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor.

Yavaş, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye, Amerika, Meksika, Güney Kore, Rusya ve İran'dan 1600 sanatçının eserleriyle katılım sağladığı ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.

SANATÇILARDAN VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Sanat galerisi stantlarını tek tek gezerek, eserleri sergilenen sanatçıları tebrik eden Yavaş, sanatçılardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (BELMEK) sergisini de ziyaret eden Yavaş, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Köksal Eğitim Vakfı'nın çocuk atölyesine de uğrayan Yavaş'ı çocuklar, "Mansur Başkan" sloganları ve alkışlarla uğurladı.

Sanatçılar Yavaş'a "Sanata ve sanatçıya verdiğiniz desteği biliyoruz" dedi. Vatandaşlar ise yerel seçimlerde başarılar dileyerek, "İnşallah kazanacaksınız" temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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