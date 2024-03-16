Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı\'nın açılışında konuştu

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı 1. Etap Açılışı'nda; "Gölbaşı'nda kurduğumuz, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP'ın açılışında bir söz söylemiştim; kimileri tarlayı arsaya çevirip rant üstüne rant götürürken kimileri de arsayı tarlaya çevirir, üretir ya da yeşil alana çevirir, vatandaşını düşünür. İşte bizim farkımız budur" diye konuştu.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Batıkent Rekreasyon Alanı 1. Etap Açılışı'na katıldı. Burada konuşan Yavaş şunları söyledi:

"BATIKENT REKREASYON ALANI 432 BİN METREKARE"

Bugün birinci etabını halkın kullanımına kazandırdığımız Batıkent Rekreasyon Alanı 432 bin metrekare. Gündüzleri yeşiliyle, geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle bölgemize ve Ankara'mıza değer katıyor. Bugün açılışını tamamladığımız birinci etapta Gençlik Merkezi, kütüphane binası, Emekliler Lokali, biyolojik gölet, dinlenme ve seyir terasları, restoran, kapalı spor binası, kreş, Kadınlar Lokali binası, bulunuyor. Yine bu alan içerisinde iki adet basketbol sahası, iki adet tenis kortu, bir adet voleybol sahası, yedi kilometre bisiklet yolu, dokuz kilometre yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanları yer almaktadır. Birinci etabımızda 7 bin adet ağaç ve 160 bin metrekare çim alan olup amfi oturma alanı ve bin araçlık otopark da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Yapımı devam eden ikinci etap çalışmalarımızda ise rekreasyon alanımızda profesyonel futbol sahası, iki adet halı saha, olimpik koşu parkuru, ekolojik köprü, yeni yürüyüş ve bisiklet yollarını Ankaralıların hizmetine sunacağız. İkinci etabı da mayıs ayı sonunda bitirip bu yaz rekreasyon alanımızı tamamen hemşehrilerimizin kullanımına sunmuş olacağız.

"BÖYLE BİR ALANIN İÇİNDE İNSAN OLMASI, YEŞİL OLMASI, VİCDAN OLMASI BİZİM EN BÜYÜK FARKIMIZ"

Burası bildiğiniz gibi rantsal açıdan değerli bir bölgede yer alıyor. Burada Belediye imar düzenlemeleri ile yeni konut alanları oluşturabilir, büyük gelirler elde edilebilirdi. Gökyüzüne uzanan betonlar yapılmasına izin verilip birileri ihya edilebilirdi. Bizim yönetim anlayışımızdaki en büyük fark budur. Böyle değerli bir alanın betonlara değil, plastiklere değil, halka fayda sağlamayacak projelere değil; halkın kendisi için kullanılması, içinde insan olması, yeşil olması, vicdan olması bizim en büyük farkımızdır. Beş yıldır biz bunu yapıyoruz. Onların gözü beton projeler ararken biz Ankara'ya mutluluğu, huzuru, yeşili, altyapıyı, kırsal kalkınmayı, dayanışmayı kazandırdık. Onlar yıllarca pahalı otobüs bileti ve su satarak buradan elde edilen paralarla çöp projelere kaynak aktarırken biz Ankara'nın geleceği için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

"HAYALİ HİÇBİR PROJEMİZ OLMADI"

Gölbaşı'nda kurduğumuz, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP'ın açılışında bir söz söylemiştim; kimileri tarlayı arsaya çevirip rant üstüne rant götürürken kimileri de arsayı tarlaya çevirir, üretir ya da yeşil alana çevirir, vatandaşını düşünür. İşte bizim farkımız budur. İşte bizim vizyonumuz budur. Biz betonda değil, yeşilde yarışmaya devam edeceğiz. Beş yıl boyunca sizlere hizmet ediyoruz. Hayali hiçbir projemiz olmadı. Kimseyi ayırt etmedik. Nereden ne kadar oy aldığımıza hiç bakmadık. Sizin paranızın hesabını size kuruşu kuruşuna verdik. Bu yönetim anlayışıyla, Ankara'yı bir beş yıl daha hep birlikte yönetmeye hazır mısınız? Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla Ankara'yı geleceğe taşımaya hazır mısınız? Bizler de hazırız. Fethi Başkanımız da hazır. Batıkent'i, Yenimahalle'yi, Ankara'yı Allah'ın izniyle, sizlerin de takdirlerinizde hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu dev yeşil alanımızın, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın bölgemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."