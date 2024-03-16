Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışında konuştu

Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı\'nın açılışında konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeşil alanların ve vatandaşların düşünülmesinin önemine vurgu yaptı.

16.03.2024 21:50  Güncelleme: 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı 1. Etap Açılışı'nda; "Gölbaşı'nda kurduğumuz, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP'ın açılışında bir söz söylemiştim; kimileri tarlayı arsaya çevirip rant üstüne rant götürürken kimileri de arsayı tarlaya çevirir, üretir ya da yeşil alana çevirir, vatandaşını düşünür. İşte bizim farkımız budur" diye konuştu.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Batıkent Rekreasyon Alanı 1. Etap Açılışı'na katıldı. Burada konuşan Yavaş şunları söyledi:

"BATIKENT REKREASYON ALANI 432 BİN METREKARE"

Bugün birinci etabını halkın kullanımına kazandırdığımız Batıkent Rekreasyon Alanı 432 bin metrekare. Gündüzleri yeşiliyle, geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle bölgemize ve Ankara'mıza değer katıyor. Bugün açılışını tamamladığımız birinci etapta Gençlik Merkezi, kütüphane binası, Emekliler Lokali, biyolojik gölet, dinlenme ve seyir terasları, restoran, kapalı spor binası, kreş, Kadınlar Lokali binası, bulunuyor. Yine bu alan içerisinde iki adet basketbol sahası, iki adet tenis kortu, bir adet voleybol sahası, yedi kilometre bisiklet yolu, dokuz kilometre yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanları yer almaktadır. Birinci etabımızda 7 bin adet ağaç ve 160 bin metrekare çim alan olup amfi oturma alanı ve bin araçlık otopark da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Yapımı devam eden ikinci etap çalışmalarımızda ise rekreasyon alanımızda profesyonel futbol sahası, iki adet halı saha, olimpik koşu parkuru, ekolojik köprü, yeni yürüyüş ve bisiklet yollarını Ankaralıların hizmetine sunacağız. İkinci etabı da mayıs ayı sonunda bitirip bu yaz rekreasyon alanımızı tamamen hemşehrilerimizin kullanımına sunmuş olacağız.

"BÖYLE BİR ALANIN İÇİNDE İNSAN OLMASI, YEŞİL OLMASI, VİCDAN OLMASI BİZİM EN BÜYÜK FARKIMIZ"

Burası bildiğiniz gibi rantsal açıdan değerli bir bölgede yer alıyor. Burada Belediye imar düzenlemeleri ile yeni konut alanları oluşturabilir, büyük gelirler elde edilebilirdi. Gökyüzüne uzanan betonlar yapılmasına izin verilip birileri ihya edilebilirdi. Bizim yönetim anlayışımızdaki en büyük fark budur. Böyle değerli bir alanın betonlara değil, plastiklere değil, halka fayda sağlamayacak projelere değil; halkın kendisi için kullanılması, içinde insan olması, yeşil olması, vicdan olması bizim en büyük farkımızdır. Beş yıldır biz bunu yapıyoruz. Onların gözü beton projeler ararken biz Ankara'ya mutluluğu, huzuru, yeşili, altyapıyı, kırsal kalkınmayı, dayanışmayı kazandırdık. Onlar yıllarca pahalı otobüs bileti ve su satarak buradan elde edilen paralarla çöp projelere kaynak aktarırken biz Ankara'nın geleceği için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz.

"HAYALİ HİÇBİR PROJEMİZ OLMADI"

Gölbaşı'nda kurduğumuz, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan BAKAP'ın açılışında bir söz söylemiştim; kimileri tarlayı arsaya çevirip rant üstüne rant götürürken kimileri de arsayı tarlaya çevirir, üretir ya da yeşil alana çevirir, vatandaşını düşünür. İşte bizim farkımız budur. İşte bizim vizyonumuz budur. Biz betonda değil, yeşilde yarışmaya devam edeceğiz. Beş yıl boyunca sizlere hizmet ediyoruz. Hayali hiçbir projemiz olmadı. Kimseyi ayırt etmedik. Nereden ne kadar oy aldığımıza hiç bakmadık. Sizin paranızın hesabını size kuruşu kuruşuna verdik. Bu yönetim anlayışıyla, Ankara'yı bir beş yıl daha hep birlikte yönetmeye hazır mısınız? Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla Ankara'yı geleceğe taşımaya hazır mısınız? Bizler de hazırız. Fethi Başkanımız da hazır. Batıkent'i, Yenimahalle'yi, Ankara'yı Allah'ın izniyle, sizlerin de takdirlerinizde hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu dev yeşil alanımızın, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın bölgemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Çevre, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkler ve Almanlar Köln'de iftar programında buluştu
    22:57 Türkler ve Almanlar Köln'de iftar programında buluştu

    Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında Türkler ve Almanlar bir araya geldi. Programa sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri, diğer dinlerin temsilcileri ve davetliler katıldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının önemine vurgu yaparak, küresel topluma Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve kriz bölgelerine yardım çağrısında bulundu.

  • Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
    22:53 Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Aydın'da Haklarını Alamayan Çalışanın Kendini Yakma Girişimi Polis Tarafından Önleniyor
    22:53 Aydın'da Haklarını Alamayan Çalışanın Kendini Yakma Girişimi Polis Tarafından Önleniyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E., alacaklarının verilmediği gerekçesiyle kendisini yakma girişiminde bulundu. Polislerin ikna çabaları sonucu Fatih E. teslim oldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

  • Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı
    22:48 Göztepe ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.

  • Fernando Santos'un Beşiktaş'taki iç saha performansı
    22:48 Fernando Santos'un Beşiktaş'taki iç saha performansı

    Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.

  • Samsun Havza'da Mahalle Sakinleri 20 Yıldır Birlikte İftar Açıyor
    22:47 Samsun Havza'da Mahalle Sakinleri 20 Yıldır Birlikte İftar Açıyor

    Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yıldır birlikte iftar açma geleneğini sürdürüyor. Mahalle gençleri yemekleri servis yaparak bu geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor. Mahalle sakinleri, her gece bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştiriyor.

  • Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı
    22:46 Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı

    Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.

  • Coventry ve Manchester City, İngiltere Emirates FA Cup'ta yarı finale yükseldi
    22:46 Coventry ve Manchester City, İngiltere Emirates FA Cup'ta yarı finale yükseldi

    İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.


22:22 Kara Kartal’a sahasında soğuk duş Beşiktaş, Antalyaspor’a 2-1 yenildi Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
22:44 Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 23:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı'nın açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement