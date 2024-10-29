Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü\'nde 25 Belediye Başkanıyla Beraber Olmayı İstedi

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Haber: İleyda Özmen/ Kamera: Ünal Aydın

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında CHP'nin Birinci Meclis binası önünden Anıtkabir'de düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı. Anka Haber Ajansı'na konuşan Yavaş, "Gönlümüz istiyor ki 25 belediye başkanı beraber yürüyelim" dedi.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları tüm Türkiye'de devam ediyor. CHP'nin Birinci Meclis binası önünden Anıtkabir'de başlattığı Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Yavaş konuşmasında diğer CHP'li belediye başkanlarının da yürüyüşe katılmasını değerlendirerek, "Gayet mutluyuz. Güzel bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz. Ankara halkından yoğun bir katılımı var, gayet mutluyuz. Güzel oldu sayımız çoğaldı. Gönlümüz istiyor ki 25 belediye başkanı beraber yürüyelim" diye konuştu.