Mansur Yavaş: "Görüşmelere Şehit Aileleri Dahil Edilsin, Onları Yok Sayma Gibi Bir İşe Girilmesin" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş: "Görüşmelere Şehit Aileleri Dahil Edilsin, Onları Yok Sayma Gibi Bir İşe Girilmesin"

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Görüşmelere şehit ailelerini dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var. Çünkü ne zaman bu deneme yapılmış daha sonrasında toplum çok acı çekmiş. İnşallah öyle olmaz" ifadesini kullandı. Yavaş, bir soru üzerine Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılım sürecinde dahli olmadığını katılım haberini basından öğrendiğini ifade etti.

05.03.2025 19:56  Güncelleme: 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Görüşmelere şehit ailelerini dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var. Çünkü ne zaman bu deneme yapılmış daha sonrasında toplum çok acı çekmiş. İnşallah öyle olmaz" ifadesini kullandı. Yavaş, bir soru üzerine Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılım sürecinde dahli olmadığını katılım haberini basından öğrendiğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, CHP'ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker'e rozet takıldığı sırada Genel Başkan Özgür Özel'in "Mansur Başkan'ın emaneti" ifadelerinin anımsatılarak, Beker'in CHP'ye katılması sürecinde dahli olup olmadığının sorulması üzerine, "Olmadı. Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada da görüşürüz ancak transferinden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum, daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahlimiz de olmadı açıkçası. Genel Başkanımız da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak ancak kendi kendine kefil olabilir" ifadesini kullandı.

"Görüşmelere şehit ailelerini dahil etsinler"

Yavaş, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Henüz silah bırakan falan yok, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var. Görüşmelere şehit ailelerini dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var. Çünkü ne zaman bu deneme yapılmış daha sonrasında toplum çok acı çekmiş. İnşallah öyle olmaz. Gelişmelere bakacağız, şart koşuldu mu koşulmadı mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Binali Yıldırım başbakanlık yapmış birisi. Boş konuşması veya bilmeyerek konuşması mümkün değil. Bu konuşmaların açıklanması lazım. Tereddütlü olunca şehit aileleriyle yaptığımız bir iftarda onların moralini üstte tutacak, üzüntülerini azaltacak şekilde konuşma yapmamız gerekti."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Devlet Bahçeli, Milletvekili, Mansur Yavaş, Adnan Beker, Politika, Ankara, Güncel, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Görüşmelere Şehit Aileleri Dahil Edilsin, Onları Yok Sayma Gibi Bir İşe Girilmesin' - Son Dakika


02:55 İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel’i bulduğu anlar İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i bulduğu anlar
01:32 Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu
00:37 Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin
22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 03:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Görüşmelere Şehit Aileleri Dahil Edilsin, Onları Yok Sayma Gibi Bir İşe Girilmesin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.