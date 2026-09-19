Mansur Yavaş, Kayseri'deki TKB toplantısında Anadolu'nun kültür zenginliğini vurguladı - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Kayseri'deki TKB toplantısında Anadolu'nun kültür zenginliğini vurguladı

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Mansur Yavaş, Kayseri\'deki TKB toplantısında Anadolu\'nun kültür zenginliğini vurguladı
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Mansur Yavaş, Kayseri'deki TKB II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı'nda konuştu. Yavaş, somut olmayan kültür mirası canlandırılırsa Anadolu'dan daha zengin yer olmadığını, 500'e yakın üye belediyenin kültürel değerleri yaşatmak için bir araya geldiğini söyledi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(KAYSERİ) - ABB ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş, TKB II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı'nın ikinci gününde yaptığı açıklamada "Somut olmayan kültür mirası canlandırabildiğimiz takdirde dünya yüzünde Anadolu'dan Türkiye'den daha zengin bir yer olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka o ileri medeniyete ulaşmış dediğimiz zengin ülkelerin birtakım varlıkları olabilir ama buradaki gibi dün müzeyi gezerken gördük 5 bin 6 bin yıl önceki yaşanmışlıkları satın alabilecek hiçbir sermaye, hiçbir bedel yoktur. Bu coğrafya öyle bir coğrafyadır. Bizler de onun için buradayız, onun için bir aradayız. Katılım dört dörtlükte. Bu demek ki Tarihi Kentler Birliği üyelerinin inancını gösteriyor. Başarılı olacağı konusundaki kararlılıklarını da gösteriyor" dedi.

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Kayseri'de ikinci gününde devam ediyor. Toplantı ABB ve TKB Başkanı Mansur Yavaş ve programa ev sahipliği yapan Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tarihi Kentler Birliği'nin önemi nerede? Her şeyden önce buraya üye olan 500'e yakın belediyenin her birinin kendine has kültürel ve tarihi değerleri var. Hepimiz onun için buradayız ve buralardaki belediye başkanlarımız kendilerine miras kalan bu kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için işte bugün hep beraber bir araya geldik. Ben eminim ki ileride yapacağımız çeşitli yerlerdeki toplantılar da oralardaki belediye başkanımız da Memduh Başkanımız gibi kendi kültürel ve yerel değerlerini bize geniş geniş anlatacaklardır.

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE MİLLİ MÜCADELE ROTASINA AİT BİLGİLERİ TOPLUYORUZ"

Biz Milli Mücadele Rotasını aynı zamanda yapıyoruz. İşte Milli Mücadele zamanında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında burada bir uçak fabrikası kurulduğunu, bu uçak fabrikasını kurarken yedek parçalarının limandan buralara nasıl getirildiğini sizden dinleyince Başkanım işte Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında bu ülkeyi bize vatan kılan İstiklal Harbi kahramanları Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının hangi şartlarda bu ülkeyi bize emanet ettiğini bilip bizlerin de Cumhuriyet'e ve bu ülkeyi kuranlara aynı şekilde minnetlerimizi, şükranlarımızı sunarken Cumhuriyet'in ve demokrasinin de kıymetini bilmek zorunda olduğumuzu bir daha anladım. Gerçekten çok önemli. Akşehir'de de benzerini yaşamıştık. Akşehir'de bir futbol maçı vesilesiyle yan yana gelip oradaki Sakarya Meydan Muharebesi'nin öncesinde yapılabilecek askeri harekatın şartları o gün orada müzakere edilmişti. Dolayısıyla her gittiğimiz yerde binlerce yıllık geçmişin yanında Milli Mücadele Rotasına ait bilgileri topluyoruz.

"KATILIM TKB ÜYELERİNİN İNANCINI GÖSTERİYOR"

Bir diğeri somut olmayan kültür mirası listesi. Herhalde somut olmayan kültür mirası canlandırabildiğimiz takdirde ben dünya yüzünde Anadolu'dan Türkiye'den daha zengin bir yer olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka o ileri medeniyete ulaşmış dediğimiz zengin ülkelerin birtakım varlıkları olabilir ama buradaki gibi dün müzeyi gezerken gördük 5 bin 6 bin yıl önceki yaşanmışlıkları satın alabilecek hiçbir sermaye hiçbir bedel yoktur. Bu coğrafya öyle bir coğrafyadır. Bizler de onun için buradayız, onun için bir aradayız. Dün akşam da yemekte gördüm. Sayın Başkanım misafirperverliğiniz gerçekten dört dörtlük. Katılım da dört dörtlükte. Bu demek ki Tarihi Kentler Birliği üyelerinin inancını gösteriyor. Başarılı olacağı konusundaki kararlılıklarını da gösteriyor."

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: "EL ELE VERİYORUZ"

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Yavaş'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Kayseri'miz hayırseverler şehri. Devletiyle, milletiyle ve siyasetçisiyle ya da başkalarıyla barışık olan, askeriyle, siviliyle dayanışma içerisinde olan, hoşgörü kültürünü ön plana çıkartan güzel bir şehir. Ama en önemlisi her yerde olduğu gibi, her zaman olduğu gibi ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olmanın da ayrıca tüm şehirlerimiz olduğu gibi onurunu taşıyoruz. Elbette belki Tarihi Kentlerle bile alakası yok ama inşallah terörsüz Türkiye'yle Kayseri'miz başta olmak üzere, Türkiye'miz, Anadolu'daki bu coğrafya başta olmak üzere bu Ortadoğu'da adeta inşallah Türkiye'miz şaha kalkacak ve herkes trilyonlarca dolar teröre harcanan ve binlerce insanımızın yok olduğu o süreçten sonra şimdi inşallah ekonomiye ve yatırıma ayrılacak olan bu kaynaklarla Türkiye'miz ayrıca coşacak diye umuyor ve inanıyorum.

Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizle kenetlenelim. Dayanışalım. Ufak ayrıntılar üzerinde yoğunlaşarak, derinleşerekkarşı karşıya gelmemeye özen gösterelim. İşte Tarihi Kentler bunun bir güzel örneğini sergiledi. Dayanışma içerisinde çok değerli Başkanımızın önderliğiyle burada el ele veriyoruz, bu çalışmaları yapıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Birlik Meclisi Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatMansur YavaşKayseriKültürGüncelSon Dakika

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