Mansur Yavaş: Önceliğimiz Ankara Halkının Sağlığını Korumaktır

HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kahveciler Odası ve Simitçiler Odası'nın düzenlediği yemeğe katıldı.
ABB Başkanı Yavaş, yemekte şöyle konuştu:
"ÖNCELİĞİMİZ ANKARA HALKININ SAĞLIĞINI KORUMAKTIR"
"5 yıldır birlikteyiz. Esnaf hangi taleple gelirse gelsin hep yanında olduk. Biz kanunlar çerçevesinde insanın sağlığını koruyacak şekilde herkesin yanında olduk. Önceliğimiz Ankara halkının sağlığını korumaktır.
5 yıl boyunca sizlerden aldığımız paraları israf etmeden harcıyoruz. Açık ihaleler yapmak suratiyle hep birlikte çalıştık. Ankara halkının sağlığı, mutluluğu için çalıştık. Bunu yaparken de çakarlı araçlarla gezmeden yaptık. Bu beş yıl boyunca bir araç, bir şoför, bir koruma ile gezdim. Çünkü bu paralar esnafın, vatandaşın parası. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunduk. Türkiye'nin en kapsamlı kalkınma desteklerini biz yapıyoruz. İş başına gelmeden önce, sosyal destekleri kesecek, işçileri çıkaracak dediler. Gördüğünüz gibi işçi çıkarılmadı, sosyal desteklerde de Türkiye'ye emsal olan destekler yaptırdık.
Bunları yapıyoruz ki, vatandaş para kazandıkça esnafa yansıyor. Tek eksiğimiz var; elimizden tutacak belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Şimdi her gittiğim yerde bunları anlatıyorum; Ben seçildikten sonra rozetimi çıkarttım ve ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulundum: Lütfen gelin ve kendi ilçeniz için bizden bir şey isteyin, temelini beraber atalım. Ama maalesef partilerin ilçelerinden hiçbiri elimizi tutmadı. Kaybeden ilçeleri oldu. Ben de üzüldüm açıkçası. Çünkü çok daha fazla hizmet yapabilirdi.
"KAPANAN HER ESNAF DÜKKANI DEVLETE YÜK"
Şimdi diyorum ki; elimizden tutacak belediye başkanlarıyla birlikte seçilelim. Esnafımız kendi yanında olanı da bilir, pandemi döneminde esnafa zaten para kazanmıyorlar diyip, idare etmeyip ceza kesen belediye başkanlarını da bilir. Ben inanıyorum ki kapanan her esnaf dükkanı hem devlete yük hem belediyeye işsizlik ile gelen bir özgeçmiş demektir. Hepimizin destek olması gerekiyor. Aynı şekilde de destek olmaya da devam edeceğiz.
"İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HEMEN HEMEN HİÇBİRİ HENÜZ BENİM ODAMI BİLE GÖRMEDİ"
Sayın Cumhurbaşkanını ziyarete gittim, bakanları ziyarete gittim. Hiçbir yerim eksilmedi.Çünkü sizler için gittim. Devlette küslük olmaz. Ancak ilçe belediye başkanlarımızın hemen hemen hiçbriri henüz benim odamı bile görmedi.Yukardan yasaklamışlar, görüşmeyeceksiniz, Mansur Yavaş'tan bir şey istemeyeceksiniz diye. Benden bir şey eksilmedi. Kendi ilçeleri kaybetti, kendi ilçelerine zarar verdiler. Ben de bunu ittiğim ilçelerde vatadaşa duyuruyor, onları şikayet ediyorum. Sizlerden çok büyük destek istiyorum."
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