Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok\'un 600 daire iddialarını yalanladı

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un Antalya'da 600 tane evinin bulunduğu iddialarına ilişkin, "600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor; daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var?" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Eczacılar Odası ziyaretinin ardından, AKP Ankara Büşükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Antalya'da 600 tane dairesinin bulunduğu iddialarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"TAM AÇIKLANMADIĞI ZAMAN İNSANIN AKLINA TÜRLÜ ŞEY GELİR"
Mansur Yavaş şunları kaydetti:
"600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor; daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var? Örneğin banka hesapları, ziynet eşyaları da açıklanmadı. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum artık. Bu 600 daire unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla eğer kamuoyundan bir şey kaçırılıyorsa orada şaibe doğacaktır. Ben gereğini yapmasını istiyorum kendisinin. Saklamak istemiş herhalde. Başka bir anlamı yok çünkü 600 daire unutulamaz. 'Babadan kaldı.' Evet babadan kalmış olabilir ama niye onu da açıklamadınız, değil mi? Bunların açıklanması lazım. Babadan ne kaldıysa veya ne gelir elde ediliyorsa banka hesaplarıyla açıklanması lazım ya da hiç açıklamayacaksın. Madem açıkladınız tam açıklayın. Tam açıklamadığınız zaman insan haklarına bir türlü şey gelir. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
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