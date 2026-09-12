Mansur Yavaş'tan 12 Eylül mesajı, 'demokrasi tarihimize kara leke' dedi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" ifadesini kullandı. Yavaş, bugün bizlere düşen görevin demokrasiye, özgürlüğe ve hukuk devletine sahip çıkmak olduğunu belirtti.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" ifadesini kullandı.
Mansur Yavaş, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bugün bizlere düşen görev, demokrasimize, özgürlüğümüze ve hukuk devletine sahip çıkmaktır" dedi.
Kaynak: ANKA
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