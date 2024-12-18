Mansur Yavaş\'tan SGK Haciz İşlemlerine Tepki

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın aralarında bulunduğu CHP'li 6 belediyeye yönelik SGK borçlarına karşılık başlatılan haciz işlemine tepki gösterdi. SGK'ya 3 aydır borçlara karşılık teklif sunduklarını, bunların her defasında geri çevrildiğini belirten Yavaş, "Bugün 80-90 civarında gayrimenkulu yeniden gönderdik. 'Değerlendirmesini siz yapın' dediler. Değerlendirmesini biz resmi kuruluşlara yaptırdık ve aşağı yukarı 2 milyarlık yani yüzde 50 teminatı karşılayacak şekilde gönderdik. Zaten 1 milyarda daha öncesinde ödemiştik. Şimdi haczin hemen kaldırılması lazım. Ama kaldıracaklar mı, kabul edecekler mi bilmiyorum... Amaçları parayı tahsil etmek mi, üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Necip Hablemitoğlu Parkı açılışının ardından Gölbaşı BAKAP'ı gezdi.

Mansur Yavaş, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. "SGK alacaklarına karşılık SGK'ya teklif sunduğunuzu ve 'size teminat gösterelim dediğinizi ve kabul edilmediğini' açıkladınız. SGK borcu yüzünden belediyelere haciz uygulamasını nasıl değerlendirirsiniz" ve "SGK borçları nedeniyle icraatlarınızda bir sorun olacak mı?" sorularını şuyle yanıtladı:

"Öncelikle kendilerine başından beri 3 aydır teklifler sunduk. Sunulan teklifleri hep geri çevirdiler. Daha sonra tekrar tekrar gönderdik kabul etmediler. Bugün 80-90 civarında gayrimenkulu yeniden gönderdik. 'Değerlendirmesini siz yapın' dediler. Değerlendirmesini biz resmi kuruluşlara yaptırdık ve aşağı yukarı 2 milyar liralık yani yüzde 50 teminatı karşılayacak şekilde gönderdik. Zaten 1 milyar lira da daha öncesinde ödenmişliğimiz var.

Şimdi haczin hemen kaldırılması lazım. Ama kaldıracaklar mı, kabul edecekler mi bilmiyorum. İşin enteransan daha önceki basın toplantılarında söylediğimiz 1 milyara yakın da Çevre Bakanlığından alacağımız var. 'Onu size devredelim' diyoruz onu da kabul etmiyorlar. Yani nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaçları parayı tahsil etmek mi üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi...Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Biraz önce sordular 'açıklanıyor' diye, ben söyleyeyim açıklayamazlar. Eğer açıklayabilecek olsalardı o 90 milyarlık listeyi açıklayabilecek olsalardı büyük bir keyifle açıklarlardı. 3 aydır bizde 'açıklayın' diyoruz açıklamıyorlar. Açıklamadıklarına göre, bu şekilde açıklamış oluyorlar. Öyle söyleyeyim.

"Kendi adaylarının ya 600 dairesi var ya da 600 milyon liralık villası var"

Dolayısı ile ne biz personelin maaşını ödemekten geri kalırız ne de genel başkanımızın söylediği gibi bu kış biz insanları yine üşütmemeye devam edeceğiz. 200 bin aileye protein yardımına devam edeceğiz. Önceliğimiz onlar. Yani hükümetin mağdur ettiği aileler. Onların yüzünden mağdurlar. 22 yıldır ülkeyi yönetip hala Ankara'da 200 bin kadar destek alan aile varsa herhalde bizim kusurumuz değil. O ailelerin de kusuru değil. Dolayısı ile en fazla yapacağımız önümüzdeki yıllarda planladığımız 2-3 tane kavşağı birer yıl erteleriz ama şu yapacağımız hizmetlerin hiçbirisinden geri kalmayız. Kreşi de yaparız, sütü de dağıtırız, biraz önce bahsettiğimiz yardımların hepsini de yaparız. Konseri de yaparız. Çünkü bizim konsere harcadığımız para, bütün bütçemizin binde 6'sı. Öyle abartılan bir rakam ortada yok ama görüyoruz ki kendi yakınlarına baktığınız zaman, kendi adaylarının ya 600 dairesi var ya da 600 milyon liralık villası var. Önce o tarafa bir bakmalarını tavsiye ederim."