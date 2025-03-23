Mansur Yavaş: 'Yargılamayı Etkileme Suçundan Gözaltına Alınmalılar' - Son Dakika
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Mansur Yavaş: 'Yargılamayı Etkileme Suçundan Gözaltına Alınmalılar'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'daki mitingde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, yargılamanın gizliliğine dikkat çekti ve eşitlik talep etti.

23.03.2025 02:15  Güncelleme: 02:39
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(İSTANBUL) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Soruşturmalar, hazırlık soruşturması gizlidir. Hal böyle olmasına rağmen, avukatlar henüz bilgiyi almadan televizyonda olay hakkında bilgi veren ve ne olacağını anlatan bir sürü insan var. Eğer bu ülkede hukuk varsa, yargılamayı etkileme suçundan bunların hepsinin gözaltına alınıp, yargılanması lazım. Ekrem Başkan ifadesini veriyor. Beş dakika geçmeden bütün ülkeye servis yapılıyor. Hani yargılamanın gizliliği, hani adalet? Yapılmak istenen itibar suikasti. Anlaşılan o ki rakip istenmiyor, itiraz eden istenmiyor. Gördüğümüz gibi bugün burada ülke muhalefetin bütün renkleri var. Ülke muhalefetinin yan yana gelmesi artık tercih değil, zorunluluktur. Bütün muhalefet yan yana gelip, bu karanlık perdeyi ortadan kaldırmalıdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde belediye binasının bulunduğu Saraçhane'de on binlerce yurttaşa seslendi.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin başkentinden size selam getirdim. Dün orada yaptığımız mitingde yine gençler doluydu. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinden selam getirdim. Onlar da sizin gibi toplanmışlardı. Onlar da sizin gibi 'Mustafa Kemal'ın askerleriyiz' diye haykırdılar. Onlar da bugün ülkemizde yaşanan haksızlığa, hukuksuzluğa isyan etmek için geldiler. Bizlere eşlik ettiler. Bu gençler ve tahmin ediyorum buradaki gençler, 2000 ve üzeri doğumlu. Onlar başka bir iktidar görmediler. Bu nedenle onlar da toplumdaki ayrımcılığı gördükten sonra elbette en iyi şekilde yaşamayı istiyorlar. En güzel cep telefonunu istiyorlar. En güzel arabalara binmek istiyorlar. Türkiye'de güzel şartlarda yaşamak istiyorlar. Bu talepten daha uygun bir talep var mı? Onların hakkı değil mi? Sadece lüks arabalara binen, pudra şekerleri koklayan, ayrıcalıklı yaşayan, üniversiteyi bitirir bitirmez iş garantisi olan insanları gördükçe, 2023 seçimlerinde kendilerine söz verilen mülakatın kaldırılmadığını görünce, en son Ekrem Başkan'ın başına getirilen hukuksuzluktan dolayı işte bu şekilde taleplerini dile getiriyorlar. Bu anayasal bir hak. Protesto hakkı, anayasal bir hak. Bu hak bile kullanılırken, görüyoruz bir sürü zorluk çekiliyor. Burada da ayrıcalık var. Dün İzmir'de bütün gösteriler yasaklanmışken, bir partinin mitingine izin verildi. Yine aynı şekilde dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere bugün Twitter'da gördük, polisler pamuk şekeri verirken. Doğrusu aynı şekilde emniyet güçlerinden, buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.

"Herkese eşit davranmazsanız, bu yaptığınız soruşturmaların hepsi çöp olur"

Soruşturmanın birçok yeri usulsüz. Bu ülke, İlker Başbuğ hapse giderken terörist başının gizli tanık olduğu günleri yaşadı. Acaba gizli tanık kim şimdi? Ekrem Başkan'ın rakipleri mi? Siz eğer yolsuzluk soruşturması yapacaksanız, orada da eşit olacaksınız. Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı da yargılayacaksınız. Siz Yunus Emre Vakfı'nda milyar dolarlık yolsuzluğa adı bulaşan insanı büyükelçi yapmayacaksınız. Herkese eşit davranmazsanız bu yaptığınız soruşturmaların hepsi çöp olur. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Adalet bekliyoruz.

"Yapılmak istenen itibar suikasti"

Soruşturmalar, hazırlık soruşturması gizlidir. Hal böyle olmasına rağmen, avukatlar henüz bilgiyi almadan televizyonda olay hakkında bilgi veren ve ne olacağını anlatan bir sürü insan var. Eğer bu ülkede hukuk varsa, yargılamayı etkileme suçundan bunların hepsinin gözaltına alınıp, yargılanması lazım. Ekrem Başkan ifadesini veriyor, 5 dakika geçmeden bütün ülkeye servis yapılıyor. Hani yargılamanın gizliliği, hani adalet? Yapılmak istenen itibar suikasti. Anlaşılan o ki rakip istenmiyor, itiraz eden istenmiyor.  Gördüğümüz gibi bugün burada ülke muhalefetin bütün renkleri var. Ülke muhalefetinin yan yana gelmesi artık tercih değil, zorunluluktur. Bütün muhalefet yan yana gelip, bu karanlık perdeyi ortadan kaldırmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Yargılamayı Etkileme Suçundan Gözaltına Alınmalılar' - Son Dakika

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