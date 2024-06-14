Manyas'ta Köpek Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Manyas'ta Köpek Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Hamamlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, İsmail Akdeniz isimli kişi gece evine dönerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Akdeniz'in kollarında derin yaralar oluştu ve bileği kırıldı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan Akdeniz, tedavi altına alındı. Akdeniz'in estetik operasyon geçireceği belirtildi. Olayla ilgili konuşan Akdeniz, köpeğin çoban köpeği olduğunu tahmin ettiklerini ve tasmasından tutmasına rağmen saldırıya uğradığını ifade etti. Akdeniz, sahipli de olsa köpeklerin boşta gezmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

14.06.2024 15:29
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde gece evine giden İsmail Akdeniz'e (67), başıboş bir köpek saldırdı.

Özellikle kollarında derin yaralar oluşan ve bileği kırılan Akdeniz, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akdeniz'e estetik operasyon yapılacağı öğrenildi.

İsmail Akdeniz, yaptığı açıklamada, tasması bulunan hayvanın çoban köpeği olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Üzerine doğru gelince can havliyle köpeğin tasmasından tuttuğunu belirten Akdeniz, "Buna rağmen kolumdan parça kopardı ve kollarımın birçok yerini yaraladı. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Boğuşmama rağmen canımı zor kurtardım. Ben yalnız yaşayan biriyim. Bileğim kırıldı, işlerimi nasıl halledeceğim? Lütfen sahipli de olsa bu köpeklerin boşta gezmesine izin verilmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manyas'ta Köpek Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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