Mao Ning, kurucu üyesi 48\'e ulaşan IOMed\'e daha fazla ülke çağırdı

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, birinci yıldönümünü kutlayan Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'ne (IOMed) daha fazla ülkenin katılması ve örgütten etkin şekilde faydalanması temennisinde bulundu.

Mao salı günkü açıklamasında, IOMed'in ilk yılında uluslararası toplumdan geniş destek ve kabul gördüğünü belirtti.

Mao, "Örgütün kurucu üye devlet sayısı 48'e ulaştı. IOMed, uluslararası ticari uyuşmazlıklardaki başarılı arabuluculuğuyla anlaşmazlık taraflarının büyük takdirini kazandı" dedi.

IOMed'in tüm taraflara uyuşmazlıkları barışçıl ve dostane yollarla çözüme kavuşturmaları için yeni bir platform sunmayı taahhüt ettiğini belirten Mao, örgütün hukukun üstünlüğü doğrultusunda uluslararası toplumun yararına sunulan önemli bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Daha fazla ülkeyi IOMed'e katılmaya ve örgütten etkin şekilde yararlanmaya çağıran Mao, böylelikle uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümüne, dünya barışı ve kalkınmasına ortak katkılar sunulması temennisini dile getirdi.