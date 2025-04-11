Marble İzmir, 30 Yıldır İstikrarla Doğaltaş Sektörüne Katkı Sağlıyor

(İZMİR) - Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 30. kez dünyayla buluştu. 150 bin metrekareyi aşan alanda yerli ve yabancı katılımcıların yer aldığı fuara kurulduğu ilk günden bu yana, tam 30 yıldır katılan firmalar da hem bu istikrardan hem de fuarın kendilerine sağladığı ticaret hacminden mutlu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, sağladığı ekonomik katkının yanında 30 yıllık istikrarıyla da sektörün nabzını tutuyor. Alacakaya Mermer, bu yıl 30. kez kurduğu standı ile dikkat çeken firmalardan biri. Türkiye'nin en özel doğal taşlarından olan ve sadece Elazığ bölgesinde çıkarılan üzerindeki kaplama "Elazığ Vişnesi" adını verdikleri doğal taşın görünümünü taşıyan son model bir otomobili standında sergiliyor.

Alacakaya Mermer Yönetim Kurulu Üyesi Mertcan Yaşlı, 100 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bunda Marble İzmir Fuarı'nın önemli katkısı olduğunu belirtti. Mertcan Yaşlı, "İzmir Mermer Fuarı'na 30 yıldır katılan nadir firmalardan biriyiz. 41 yıllık bir firmayız. Ben şirketin üçüncü jenerasyon yöneticilerindenim. 10 mermer ocağımız, 20'ye yakın taşımız var. Bugün yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyada mermer sektörünü simgeleyen fuarlardan biri olan Marble İzmir'in, ihracatımızın 100 ülkeye ulaşmasında katkısı büyük. Dünya çapından misafirlerimiz fuara geliyor ve bizleri ziyaret ediyor. Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bizim taşlarımız Beyaz Saray'da, Çankaya Köşkü'nde var. Dünya genelinde Victoria's Secret'larda, Starbucks'larda, Dolce Gabbana, Fendi olmak üzere birçok prestijli yapı ve mekanda taşlarımız mevcut. Türk mermerini dünyada tanıtmak, istihdam sağlamak, ülke ekonomisine döviz kazandırmak ve hep birlikte daha güzel yerlere gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Elazığ Vişnesi" desenli Porsche 911 stantta

"Elazığ Vişnesi" mermerinin firmalarının doğuş hikayesi olduğunu belirten Mertcan Yaşlı, Elazığ Vişnesi'nin Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıktığını kendilerinin de Alacakayalı olduğunu söyledi. Elazığ Vişnesi mermerinin dünyada eşi ve benzeri olmadığını anlatan Yaşlı, "Rengiyle, dokusuyla mermer sektöründe çok öncü taşlardan birisidir. Hatta bir milli değer bile diyebiliriz" dedi.

Stantta dikkatleri üzerine çeken mermer desenli otomobilin hikayesini ise şöyle anlattı: "Porsche 911'in Elazığ Vişnesi rengi ile kaplandığına yönelik haberler çıktı. Ben de 911 sahibiydim, genç nesil olarak aklımıza böyle bir proje geldi. Hem dünyada eşi ve benzeri olmayan taşımız var hem böyle bir aracımız var. 'Neden bu taşımızı böyle bir proje ile İzmir fuarında sergilemiyoruz' dedim. Bu şekilde bir proje ürettik. Özel bir baskı yaptırdık. Japonya'dan gelen makinalarla taşın projesi çizildi. Aynı görünüm, aynı deseni sağlayabileceğimiz bir kaplama yaptık. Özel bir işçilikle bu projeyi aracımıza uyguladık ve standımıza yerleştirdik."

İlk fuara pikapla katılıp dünyaya açılan firma: Çekiçler

Eskişehir'de üretim yapan Çekiçler Mermer de 30 yıldır fuarda stant açan firmalardan bir diğeri. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çekiç ilk fuara arkası açık pikapla geldiklerini, bugün fuarın kendilerine büyük bir heyecan verdiğini anlattı.

Hasan Çekiç, "Ülkemizin her tarafında gerek mermer ocakları gerekse ebatlı ürün üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri de ülkemize katma değer yaratıp ihraç ediyoruz. 30 yıldır mermer fuarına katılıyoruz. 30 yıl deyince çok heyecan verici bir durum oluşuyor çünkü ilk katıldığımız günlerde arkası açık küçük bir pikapla geldik. Küçük bir alanda mallarımızı teşhir ettik. O günden bu güne baktığımız zaman İzmir çok büyük bir gelişme gösterdi. Bu gelişmede de tabi herkesin payı var. Biz şirket olarak bir yerlere geldik ama gerek sivil toplum kuruluşları gerek İZFAŞ fuarın ana düzenleyicisi, belediye, İzmir halkı hepsinin bu işlerde katkısı var ve bu alanda ülke olarak da iyi bir yerlere gittiğimiz kanaatindeyim. İlk zamanlarda fuarın çok katkısı olmaz diye düşünmüştük. Bu fuarların merkezi yurtdışı, özellikle İtalya diye düşünmüştük ama zaman içinde gördük ki ülkemiz de, İzmir de bir marka oldu. Her geçen gün değerini, katkısını yükseltti. Bu sektörde marka şehirlerden birisi oldu İzmir ve dolayısıyla İZFAŞ" diye konuştu.

Sertel: Marble sektöre çok şey kattı

Başaranlar Mermer, Marble Fuarı'ndan önce İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılarak İzmir'de tam 33 yıldır stant açan Denizli merkezli bir firma. Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı, Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Başaranlar Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sertel, fuarın sektöre çok şey kattığını belirterek şunları söyledi:

"Marble Fuarı'ndan önce de İzmir Enternasyonal Fuarı Sevgi Yolu'nda stant açan 10-15 firmadan biriyiz. 33 yıldır katılıyoruz. Fuar bizim sektörümüze çok şey kattı. Sektör olarak biz de fuara çok şey kattığımıza inanıyoruz. İzmir'i doğal taş sektörü olarak seviyoruz. Karşılıklı bir iş birliği içinde olduk. Belediye başkanlarımız fuarı büyütmek için çaba gösterdi. Bu fuar alanı da Marble Fuarı sayesinde kuruldu, güzel bir fuar alanımız oldu. Sektör olarak bunlardan memnunuz. Büyükşehir Belediyemizin de çok büyük hizmetleri var. Karşılıklı istifade ile fuarı güzel yerlere getirdiğimize inanıyoruz. Sektör olarak geçen sene çok başarılı bir sene geçirmedik buna rağmen 1000'in üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyla güzel bir fuar organizasyonu oldu bu sene. Katılan firmaların beklentilerini karşılayan, siparişlerini aldıkları güzel bir fuar geçirmelerini umut ediyorum."

Saraçoğlu: Yeni pazarlar bulmada büyük kolaylık sağladı

Ankara merkezli Set Makina'nın ortaklarından ve Genel Müdürü Ayşe Saraçoğlu da fuara 30 yıldır katılan beş firmadan biri olduklarını söyledi. Geçen yıllar içinde doğal taş makinaları teknolojisinin de çok fazla geliştiğini aktaran Saraçoğlu, "Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Aynı zamanda İzmir'in mermer fuarı konusunda ihtisaslaşması bizim açımızdan oldukça önemli. İzmir Mermer Fuarı dünyanın en büyük ikinci mermer fuarı olarak geçiyordu ve bunu bütün dünya böyle biliyordu. Onun için geçmişten beri çok fazla yurtdışından firmalar, heyetler geliyor. Bu da bizim gibi üretici firmalara ihracatı artırma ve yeni pazarlar bulma konusunda büyük bir kolaylık sağlamıştır. Daha fazla iş birliklerinin artırılıp daha fazla yurtdışı heyetlerinin getirilmesi ve farklı organizasyonların yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.