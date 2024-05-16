Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi

Mardin\'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten'in koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından Mardin'de acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Türk Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve MAÜ öğrencilerinin de katıldığı tatbikatta, bir binada meydana gelen patlamada mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralananlara müdahale edildi ve trafik kazasında mahsur kalan yaralılar hastaneye sevk edildi. Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilirken, öğrencilerin önemli bilgiler kazandığı vurgulandı.

16.05.2024 13:15
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Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten'in koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.

Kampüste düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Türk Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve MAÜ öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 120 kişi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, bir binanın 3. katında meydana gelen patlamada, binada mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralananlara müdahale edildi. Ayrıca, trafik kazasında araçta mahsur kalan yaralılar kurtarılarak hastaneye sevkleri sağlandı.

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, tatbikatta öğrencilerin önemli bilgiler kazandığını söyledi.

Bu tür tatbikatların olası afetlerde büyük önem taşıdığını aktaran Yıldız, "Amacımız öğrencilerimizi bu tür tatbikatlarla teoriğin yanında pratikle de daha iyi yetiştirmek. Teorik ve uygulamalı olarak bu öğrencilerimizin yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Güzel ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk da tatbikatların ekiplerin operasyon kabiliyetini ve olaylara müdahale reflekslerini geliştirmek adına çok kıymetli olduğunu belirterek, tatbikatın başarılı ve sorunsuz bir şekilde yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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