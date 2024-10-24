Mardin\'de Cinayet Davasında Mütalaa Verildi

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MARDİN'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mahkeme, tutuklu 2 sanık için 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan ve içinde akraba 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilip toprağa verildi.

Jandarmanın çalışmasında, kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan ve 18 yaşın altındaki Ç.B. ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağma' ve 'Ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan'a da 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemede mütalaasını veren savcı, Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında, 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' ve 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından, her bir mağdur için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, 18 yaşın altındaki Ç.B. hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', İbrahim Doğan hakkında da 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan ceza verilmesini istedi. Savcı, olayda kullanılan aracın sahibi Murat Yiğit hakkında ise beraat talep etti.

Davada karar beklenen 7'nci duruşma, 14 Kasım'da görülecek.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,