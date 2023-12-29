 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Eski Eşini Öldüren Şahıs, 2 Ay Önce de Öldürme Teşebbüsünde Bulunmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Eski Eşini Öldüren Şahıs, 2 Ay Önce de Öldürme Teşebbüsünde Bulunmuş

Mardin'de Ahmet Tahir Erat, çocuklarını görmesi için çağırdığı eski eşi Zeynep Gül Kuşçu'yu tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından yapılan araştırmada, Erat'ın 2 ay önce de Kuşçu'yu öldürmeye teşebbüs ettiği ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Erat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin\'de Eski Eşini Öldüren Şahıs, 2 Ay Önce de Öldürme Teşebbüsünde Bulunmuş
29.12.2023 - 10:39,
Abone Ol

MARDİN'de Ahmet Tahir Erat'ın (35), velayeti kendisinde olan çocuklarını görmesi için çağırıp, sokakta yürürken tabancayla başından vurarak öldürdüğü eski eşi Zeynep Gül Kuşçu'yu (31), 2 ay önce de TIR'la ezmeye çalıştığı ve ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olay, 27 Aralık'ta Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Gençlik Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu'nun tabancayla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu'nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kamor Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

'ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kuşçu'nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat'ın, eski eşi Zeynep'e, kendisini aldattığı gerekçesiyle bir süredir çocuklarını göstermediği, olay günü de çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürürken de öldürdüğü ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT EDİP, ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Ahmet Tahir Erat'ın, cinayetten 2 ay önce kendisini aldattığını öne sürdüğü Zeynep Gül Kuşçu'yu tehdit ettiği, yoldan geçtiği sırada durakta görerek kullandığı TIR'ı üzerine sürüp ezmeye çalıştığı, Kuşçu'nun suç duyurusu üzerine iki ayrı uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Velayeti Ahmet Tahir Erat'ta olan 3 çocuk da devlet korumasına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ahmet Tahir, Mardin, Çocuk, Mahkeme, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Eski Eşini Öldüren Şahıs, 2 Ay Önce de Öldürme Teşebbüsünde Bulunmuş - Son Dakika


11:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17
BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı

Son Dakika
11:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:55:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Eski Eşini Öldüren Şahıs, 2 Ay Önce de Öldürme Teşebbüsünde Bulunmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement