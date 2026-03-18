Mardin\'de farklı inanç gruplarının temsilcileri "Kardeşlik İftarı"nda buluştu

Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen "Kardeşlik İftarı" programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Kaymakamlığı tarafından Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen "Kardeşlik İftar Programı", Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, Deyrulzafaran Manastırı Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, Mardin Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel ve Ezidi kanaat önderi Binno Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayı boyunca kentin 10 ilçesinde vatandaşların yoğun katılımıyla kardeşlik sofralarını kurduklarını söyledi.

Merkez Artuklu ilçesinde de yaklaşık 7 bin vatandaşın katılımıyla kardeşlik sofrasını oluşturduklarını anlatan Akkoyun, ramazan ayını birlik ve beraberliğin pekişmesi için bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Bölgede birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Mardin, yüzyıllardır farklı etnik yapıda, farklı inançta, farklı düşüncede insanların bir arada yaşadığı, yan yana esnaflık, komşuluk, yarenlik yaptığı dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Bizler de ramazan ayı boyunca iftar programlarında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek 10 ilçemizde bu kardeşlik sofralarımızı kurduk. Tabii burada önemli olan bir araya gelmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek. Burada, sağ olsunlar, değerli İl Müftümüz ve Metropolitimiz var. Yine iftar soframızda farklı inançlara sahip vatandaşlarımıza ait derneklerimizin, vakıflarımızın temsilcileri masamızda yer aldılar, şeref verdiler. İnşallah buradan sonraki süreçte de ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek ve pekiştirmek için gayret edeceğiz."

Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyasi partilerin ve kurumların destekleriyle hayata geçirilen "Terörsüz Türkiye" sürecinin birlik ve beraberliğin güçlenmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir fırsat olacağını belirtti.

Vali Akkoyun, Ramazan Bayramı'nın dünyada yaşanan zulümlerin sona ermesi için de bir vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç da sofrada görünen tablonun dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Kılıç, "Farklı dillere, dinlere mensup kişilerin bir arada huzur ve güven içerisinde aynı duayla, dilek ve temenniyle buluşması, Mardin'imizin ne kadar örnek olduğunun bir göstergesidir. Bugün soframızda bizimle aynı ekmeği bölüşen kıymetli ruhani liderlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve bayramların esenlik ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Türkmen, birlik ve beraberlik içinde aynı iftar sofrasında bir araya geldiklerini söyledi.

Türkmen, "Ülke olarak huzur içinde bir ramazanı geçirdik ama İslam dünyasında kardeşlerimiz ne ramazanlarını yaşayabiliyor ne de bayramlarını kutlayabiliyorlar. İnşallah bu Ramazan Bayramı, birliğimizin, İslam dünyasının kardeşliğinin ve bu acıların son bulmasına da vesile olur." dedi.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Özmen de Mardin'in güzelliğini iftar masasında bir kez daha gördüklerini kaydetti.

Bir yandan ramazan ayını yaşadıklarını, bir yandan da Paskalya Bayramı'na az bir zaman kaldığını belirten Özmen, şunları söyledi:

"Bütün ruhsal güzelliklerimizi beraberce yaşıyoruz Mardin'de. Cuma günü de Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Mardin'de bütün bayramların kutlandığı, bütün oruçların aynı şekilde, aynı ruhla tutulduğu bir ortamda Ramazan Bayramı'nı da kutlayacağız. Bu vesileyle bütün Müslüman aleminin orucunu kutluyorum. Özellikle ülkemize ve bölgemize, ülkemizin liderliğinde, bütün bölgemizde barışın, huzurun ve bütün güzelliklerin egemen olmasını diliyoruz."

Etkinlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi korosu ile çocuklardan oluşan Mardin Diller ve Dinler korosu, üç dilde ilahi ve türkü seslendirdi.

Programda, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gazi ve şehit yakınları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.