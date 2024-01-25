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Mardin'de Hastanede Doğum Yapan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Mardin'de Hastanede Doğum Yapan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Mardin'de hastanede doğum yaptıktan 2 gün sonra taburcu olan Vatfa Ecevit, eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü. Mehmet Şiyar Ecevit'in savcılıktaki ifadesine göre, çift arasında tartışma çıktıktan sonra Ecevit, metamfetamin, hap, viski ve sigara içtikten sonra eşine saldırdığını ve yaraladığını hatırladığını söyledi. Olayın ardından tutuklanan Ecevit, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanacak.

25.01.2024 - 12:00,
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MARDİN'de hastanede doğum yaptıktan 2 gün sonra taburcu olan eşi Vatfa Ecevit'i (25) aynı gün 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit'in (28) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ecevit ifadesinde eşiyle aralarında tartışma çıktığını belirterek, 'Odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara, ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorumö dedi.

Olay, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Ocak'ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit'in annesi de elinden yaralandı. Çağırılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit, ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KAFAM GÜZELDİ TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM'

Savcılıktaki ifadesinde taburcu oldukları gün taksiyle eve geldiklerini söyleyen Mehmet Şiyar Ecevit, 'Eşim doğum nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Eşimi taksi ile yanında baldızımla birlikte evime getirdik. Kafam güzeldi tam olarak hatırlamıyorum. Baldızımı evden kovmuştum. Ben yaklaşık bir yıl önce evimin girişine çıkışına ve arkasına üzerime atılı bulunan uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçları nedeni ile kendimi aklamak amacıyla kamera taktırmıştım. Kendilerine anlattığım olaya ilişkin daha önce bu kameralarca kayda alınan görüntüleri telefonuma çekmiştim. Eşim ve annem bana inanmayınca telefonu açarak görüntüleri ikisine gösterdim. Ancak bana inanmadılar, görüntülerde sadece taş toprak olduğunu söylediler. Bu nedenle de eşimle tartıştık. Bu sebeplerden ötürü sinirlenerek yukarıya çıktım. Daha önceden bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorumö dedi.

'ANNEM BIÇAKLA VURMAYAYIM DİYE VATFA'NIN ÜZERİNE ATLADI'

Evde bulunan annesinin araya girerek, kendisini ittiğini ve yere düştüğünü belirten Ecevit, 'Ben olayda 3-4 kez bıçakladığımı hatırlıyorum, 17 kez nasıl oluyor. Ben bıçağı bıraktığımda bıçak Vatfa'nın karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı. Amcam gelip bana bir tokat attı, iteledi. Vatfa'yı apar topar kucaklayarak hastaneye götürdüler. Bıçağın çıkarılıp çıkarılmadığını, kimin çıkardığını ve sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Ben saldırınca, annem de vurmayayım diye Vatfa'nın üzerine atladı, ben anneme bıçak sallamadım. Bana engel olmak istediği sırada elinden yaralanmış olabilir. Beni bırakmıyordu kendisini Vatfa'nın önüne atıyordu, beni itekliyorduö ifadelerini kullandı. (DHA)

Mardin\'de Hastanede Doğum Yapan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
Kaynak: DHA
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