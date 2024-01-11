Mardin\'de Kuyumcu Soygunu Girişimi: 3 Şüpheli Yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan ve kaçarken kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vuran kar maskeli 3 şüpheli, yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde meydana geldi. Sezai Aslan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen 3 şüpheliden 2'si, otomobilden inerek kar maskeleriyle içeri girdi. Diğer şüpheli de otomobilde bekledi. İçeri giren şüpheliler altınları almaya kalkıştı. İş yeri sahibi Sezai Aslan, soygunculara engel olmaya çalıştı. Dışarı çıkarak kendilerinin bekleyen otomobile yönelen şüpheliler, kendilerine engel olmak isteyen Sezai Aslan'ı tabanca ile vurarak yaraladı. Aslan bacağından yaralanırken, 3 şüpheli geldikleri otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı.

BAŞKA ARACA AİT PLAKA KULLANMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakasının başka bir araca ait olduğunun belirlendiği ifade edilerek, Kızıltepe'de gerçekleşen 'Silahlı yağmaya teşebbüs' ve 'Silahla kasten yaralama' konusuyla alakalı Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda; olaya karışan şahısların kaçmış olduğu beyaz renkli araca takılı plakanın başka bir araca ait olduğu anlaşılmış, geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan araştırmalarda bahse konu araç ve şüpheliler tespit edilmiş ve 3 şüpheli saat 16.00 sıralarında yakalanmıştır. Olay anında kullandıkları malzemeler 3 ruhsatsız tabanca, 3 plastik maske, 2 kar maskesi, 5 biber gazı, 5 cerrahi eldiven, 45 tabanca fişeği, 1 kovan, 1 olay anında aracın üzerinde takılı bulunan plaka ele geçirilmiş, şahıslar 11.01.2024 günü Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır denildi.(DHA)