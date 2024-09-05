Mardin'de Husumetli İki Aile Barış Töreniyle Anlaşmaya Vardı - Son Dakika
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Mardin'de Husumetli İki Aile Barış Töreniyle Anlaşmaya Vardı

Mardin\'de Husumetli İki Aile Barış Töreniyle Anlaşmaya Vardı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada üç kişinin ölümüyle başlayan husumet, İl Müftülüğü Barış Heyeti'nin girişimleriyle sona erdi. Barış yemeği programında konuşan yetkililer, barışın önemini vurgulayarak, toplumda birlik ve beraberliğin tesis edilmesine yönelik çağrılarda bulundu. Törende, husumetli aileler dualar eşliğinde barışarak, geleceğe umutla bakma kararı aldı.

05.09.2024 17:16
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MARDİN'in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde iki aile arasında 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü Barış Heyeti'nin girişimiyle düzenlenen barış töreniyle son buldu.

İl Müftülüğü Barış Heyeti, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde 2 yıl içinde 3 kişinin ölümüyle başlayan husumetin son bulması için Duva ve Acar aileleri ile yaptığı görüşmeler yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından barış yemeği programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Duva ve Acar aile fertleri ile Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, kan davalarının toplumun en derin yaralarından biri olduğuna işaret ederek, "Bugün bu yaraları sarmak ve geleceğe umutla bakmak için bir araya geldik. Barış sadece bir kelime değil aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Barış; sevgi, saygı ve hoşgörü üzerine inşa edilir. Bugün burada bu değerleri yürekten benimseyerek geleceğe daha güçlü bir şekilde birlikte adım atıyoruz. Bu barış yemeği sadece iki aile arasında değil, tüm toplumumuzda barış ve kardeşliğin pişmesine vesile olacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese özellikle barışı tahsis etmek için emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Onların cesareti ve liderliği bu barışın sağlanmasında büyük bir rol oynamıştır. Barışın kalıcı olması için hepimize büyük görevler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gelecekte benzer acıların yaşamaması için çaba göstermeliyiz. Çocuklarımıza daha huzurlu, daha güvenli bir gelecek bırakmak için el birliğiyle çalışmalıyız. Bugün burada attığımız bu adım barışın ve kardeşliğin simgesi olacaktır. Hep birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde barışın ve kardeşliğin daim olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

'BU BARIŞIN DEVAMINA HEPİMİZ KATKI SUNALIM'

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ise Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak ve Hazreti Peygamberin hayatından örnekler verip, barışın önemini anlattı. Türkmen, "İl Müftülüğü barış heyeti olarak, her iki aile ile ayrı ayrı görüştük ve görüşmemizde de her iki aile bu barışın bir an önce sağlanması konusunda bize tam yetki verdiler. Allah her ikisinden de razı olsun. Alına her iki ailede akrabadır. Birbirlerine bizden çok daha yakın ve bir zamanlar soy isimleri de aynıydı. İnşallah Kabala'da başlatmış olduğumuz bu barış serüveni Mardin'imizden başka yerlerde örnek olur. İnşallah devam eder. Sizlerden isteğimiz; bu barışın yemeğini yiyeceğiz ve duasını yapacağız. Bundan sonra bu barışın devam etmesi için hepimizin üstüne görevler düşüyor. Bu barışa ve barışın devamına hepimiz katkı sunalım. Allah vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin ve burada bulunan kardeşlerimize de hayırlı huzurlu mutlu bir ömür ihsan eylesin. Bu barışı da inşallah kıyamete kadar daim eylesin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde tokalaşıp sarılarak barıştı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Husumetli İki Aile Barış Töreniyle Anlaşmaya Vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Husumetli İki Aile Barış Töreniyle Anlaşmaya Vardı - Son Dakika
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