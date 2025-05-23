Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

23.05.2025 18:50
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Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı Mardin'de kurulan emniyet kemeri simülasyon aracıyla vatandaşlara, trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

MARDİN - Mardin'de kurulan emniyet kemeri simülasyon aracıyla vatandaşlara, trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının hayati önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla, Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı konuşlandırıldı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Simülasyon aracına binen vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde ters döndürülen araçta, kaza anında yaşanabilecek tehlikeleri deneyimleme fırsatı buldu. Uygulama sırasında trafik polisleri de emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Simülasyon aracını ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yıl boyunca vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik çeşitli projeler hayata geçirildiğini belirtti.

Akkoyun, "Mardin'de de bugün itibariyle Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı uygulamalı eğitimlere başladı. Emniyet kemeri, sürüş sırasında ölümlü kazalarda yüzde 45, yaralanmalarda ise yüzde 50 oranında riski azaltıyor" dedi.

2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin öğrenciye emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları hakkında eğitim verildiğini hatırlatan Akkoyun, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin öğrencimize emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda eğitimler verilmiştir. İnşallah bizlerde bu uygulamalı eğitimlerle vatandaşlarımızın daha bilgili daha bilinçli olmaları için kazaların önlenmesi adına da faydalı olacağını düşündüğümüz bu çalışmayı ziyaret ettik. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar iştirak ediyorlar. Kendileri de bu simülasyon aracını deneyimliyorlar. Bir kaza anında araç içerisinde nasıl olunacağı ve neler yaşanabileceğini bizzat yaşayarak görüyorlae" şeklinde ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarılarda da bulunan Akkoyun, " Bizler kurban bayramı öncesinde ve kurban bayramı sırasında ve devamında da bayram sonrasında trafik tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Tüm görevlilerimizde vatandaşlarımızın daha huzurlu daha güvenli seyahat etmeleri noktasında gayret göstereceklerdir. Umuyorum kazasız, sorunsuz bir bayram atlatırız. Bizlerin almış olduğu trafik tedbirleri kadar vatandaşlarımızın kurallara riayet etmeleri emniyet kemeri takmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uymalarını en az alınan tedbirler kadar önemlidir. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

trafik, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Son Dakika

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