Mardin'e Dron ve Mobil Göç Aracı Teslimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de kullanılmak üzere İl Göç Müdürlüğü envanterine alınan 7 İnsansız Hava Aracı (dron) ile 1 mobil göç aracının hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan katıldı.

'MARDİN'İN HUZURU TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR'

Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in Suriye sınır hattında yer alması açısından stratejik bir öneme ve konuma sahip olduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyada sağlanan huzur, güvenlik ve asayiş bölgemizin ve ülkemizin de huzuruna katkı sağlamaktadır. Bizler biliyoruz ki; Mardin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Bugün burada gerçekleştirilecek teknolojik sistem, araç ve ekipman teslim töreniyle de sınır güvenliğimizin daha etkin bir şekilde sağlanmasına büyük katkılar sunacak önemli adımlar atıyoruz. Sınır güvenliğinin sağlanmasında etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla güvenlik duvarı, devriye yolu, yüksek güvenlikli panel çit gibi fiziki engel sistemleri ile Kamera, radar, gözetleme kulesi, elektro-optik kule, insansız hava aracı (dron) sistemleri gibi bileşenlerden oluşan teknolojik güvenlik sistemlerinin kurulumu ve tedarik edilmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığı tarafından önemli proje ve faaliyetler yürütülmektedir" dedi.

'SINIR BÖLGEMİZDE İLERİ TEKNOLOJİ SİSTEMLERİN DEVREYE ALINMASI STRATEJİK HAMLEDİR'

Teslimi gerçekleştirilen mobil göç aracının düzensiz göçle mücadelede büyük kolaylıklar sağladığını belirten Vali Akkoyun, "İçişleri Bakanlığımız tarafından ilimizde kullanılmak üzere İl Göç Müdürlüğü'müz envanterinde alınan 7 adet İnsansız Hava Aracı'nın 2 adedi Mardin İl Jandarma Komutanlığımıza, 5 adedinin ise Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bugün itibariyle teslim edilecektir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sınır bölgemizde ileri teknoloji sistemlerin devreye alınması, ülkemizin güvenliğini en üst düzeye taşıyacak önemli ve stratejik bir hamledir. Ayrıca, bugün İl Göç Müdürlüğü'müze 1 adet mobil göç aracının teslimi gerçekleştirilecektir. Bu araç, özellikle düzensiz göçle mücadelede hızlı hareket kabiliyeti, yerinde tespit ve kimliklendirme süreçlerinin etkin yürütülmesi gibi alanlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Mobil göç aracı sayesinde hem sınır hattında hem de iç bölgelerde yapılan kontroller çok daha verimli hale gelirken, göç yönetimi sürecine esneklik ve hız kazandırmaktadır. Ayrıca mobil göç araçları, göçmenlere yerinde hizmet sunarak, onların mağduriyet yaşamadan kimlik tespiti, statü belirleme, ilk kabul gibi işlemlerinde şeffaf ve düzenli bir süreç izlenmesini sağlamaktadır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,