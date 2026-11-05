Mardin Kızıltepe'de okuldan evine giden öğretmen yorgun mermiyle yaralandı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de okuldan evine giden öğretmen yorgun mermiyle yaralandı

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Mardin Kızıltepe\'de okuldan evine giden öğretmen yorgun mermiyle yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle evine giden öğretmen, bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğretmenin durumunun iyi olduğu bildirildi, polis silahın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle evine giderken bacağına yorgun mermi isabet eden öğretmen yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptığı Sakarya Anadolu Lisesi'nde bisikletiyle çıkıp evine giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis yorgun merminin ateşlendiği silahın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepe3. SayfaMardinGüncelPolisSon Dakika

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