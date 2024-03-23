Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat\'ta İftar Programına Katıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Vali Akkoyun, bir düğün salonunda yapılan iftar programında, ramazan ayının küskünlüklerin son bulduğu, bağışlamanın ve bağışlanmanın arttığı, paylaşmanın öneminin anlaşıldığı, iyilik ve güzelliklerin çoğaldığı rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin geliştiğini, kalkındığını ve büyüdüğünü kaydeden Akkoyun, "Bu gelişmeler huzur ve barış ortamında gelişiyor. İnşallah Mardin'imiz de Midyat'ımız da bu huzur ve kardeşlik ortamında gelişmesini hızlandıracaktır." dedi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de, "Sandık başına giderken kimlik siyasetinden ziyade adayların vizyonuna, projelerine, vaatlerine bakarak oy kullanmanızı istirham ediyorum. Bizler hiçbir zaman kimlik siyaseti yapmadık. Herkese eşit mesafede davrandık. Bundan sonra da inşallah projelerimizi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, yeni dönemde en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumları arasına girdi. Teknoloji Transfer Ofisi tarafından başlatılan proje eğitimleriyle bir önceki döneme göre başvuru sayısında yüzde 544, proje kabul sayısında ise yüzde 351'lik bir artış sağlandı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin ve Midyat'ın turizm potansiyeli ve kültürel zenginlikleriyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bursaspor'dan Okan Derici ve Bilal Musa Şentürk'ün attığı gollerle Kırklarelispor galip geldi.
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